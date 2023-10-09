Суд в Перми отправил многодетного отца в колонию за домогательства к девочке

09 октября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Мужчина оказался в колонии после конфликта с бывшим силовиком Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 41-летнего Абдулложона Абдуллоева. Многодетного отца, бывшего преподавателя биологии признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», рассказал адвокат. «Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить по гражданскому иску 200 тысяч рублей», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката осужденного Гульнару Абибуллаеву. Приговор защита намерена обжаловать. Абдуллоев вместе с семьей переехал в Пермь из Таджикистана в мае 2022 года, занимался строительными работами. Один из заказчиков, как рассказывали СМИ, бывший сотрудник правоохранительных органов, остался недоволен его работой. Позже он написал на Абдуллоева заявление, обвинив в домогательствах к дочери.

В Перми суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 41-летнего Абдулложона Абдуллоева. Многодетного отца, бывшего преподавателя биологии признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», рассказал адвокат. «Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить по гражданскому иску 200 тысяч рублей», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката осужденного Гульнару Абибуллаеву. Приговор защита намерена обжаловать. Абдуллоев вместе с семьей переехал в Пермь из Таджикистана в мае 2022 года, занимался строительными работами. Один из заказчиков, как рассказывали СМИ, бывший сотрудник правоохранительных органов, остался недоволен его работой. Позже он написал на Абдуллоева заявление, обвинив в домогательствах к дочери.