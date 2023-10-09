Суд в Перми отправил многодетного отца в колонию за домогательства к девочке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по избранию меры пресечения бывшему начальнику управления капстроительства Дмитрию Левинскому в Свердловском районном суде. Пермь, левинский дмитрий
Мужчина оказался в колонии после конфликта с бывшим силовиком Фото:

В Перми суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 41-летнего Абдулложона Абдуллоева. Многодетного отца, бывшего преподавателя биологии признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», рассказал адвокат.

«Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить по гражданскому иску 200 тысяч рублей», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката осужденного Гульнару Абибуллаеву. Приговор защита намерена обжаловать.

Абдуллоев вместе с семьей переехал в Пермь из Таджикистана в мае 2022 года, занимался строительными работами. Один из заказчиков, как рассказывали СМИ, бывший сотрудник правоохранительных органов, остался недоволен его работой. Позже он написал на Абдуллоева заявление, обвинив в домогательствах к дочери.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 41-летнего Абдулложона Абдуллоева. Многодетного отца, бывшего преподавателя биологии признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», рассказал адвокат. «Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить по гражданскому иску 200 тысяч рублей», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката осужденного Гульнару Абибуллаеву. Приговор защита намерена обжаловать. Абдуллоев вместе с семьей переехал в Пермь из Таджикистана в мае 2022 года, занимался строительными работами. Один из заказчиков, как рассказывали СМИ, бывший сотрудник правоохранительных органов, остался недоволен его работой. Позже он написал на Абдуллоева заявление, обвинив в домогательствах к дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...