В Сургуте коммунальщики обманом навязывают жителям услуги по травле насекомых

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, насекомое, жук, лесной клоп
Дезинсекторы-частники уверяют, что избавят квартиру от плесени на пять лет Фото:

В Сургуте (ХМАО) частные коммунальные службы вводят в заблуждение жителей, развешивая на домах объявления о повышенной активности насекомых и грызунов и навязывая услуги по их дезинсекции. Об этом в одном из сургутских чатов сообщили сразу несколько жильцов дома по улице Мира.

«Постоянно вижу такие объявления на двери подъезда. Никто в домовом чате не жаловался на насекомых или крыс. Это мошенники?» — вопрошает одна из жительниц дома. «Это агрессивный маркетинг такой. Моей знакомой их служба не помогла, а денег взяли в разы больше, чем предполагалось», — отвечают в чате.

Корреспонденту URA.RU по телефону, указанному в таком объявлении, ответила женщина, представившись сотрудницей Федеральной санитарной службы. По ее словам, обработка производится в течение 30-40 минут. Гарантия на обработку от плесени — пять лет, от тараканов — один год. Стоимость дезинсекции от насекомых в двухкомнатной квартире составляет 2600 рублей.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ХМАО — Югре заявили URA.RU, что никакой Федеральной санитарной службы сейчас не существует. «Мы не расклеиваем объявления с сообщениями о высокой заселенности объектов насекомыми. В любом случае, госорган работает с юридическим лицом, которое обеспечивает управление многоквартирным домом. Происходит это при наличии обращений от населения, подтвержденных актом энтомологического или зоологического обследования. Также с определенной периодичностью в каждом доме должна проводиться профилактическая дератизация, дезинфекция и дезинсекция», — объяснили журналисту агентства в Управлении Роспотребнадзора по Югре.

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В Сургуте (ХМАО) частные коммунальные службы вводят в заблуждение жителей, развешивая на домах объявления о повышенной активности насекомых и грызунов и навязывая услуги по их дезинсекции. Об этом в одном из сургутских чатов сообщили сразу несколько жильцов дома по улице Мира. «Постоянно вижу такие объявления на двери подъезда. Никто в домовом чате не жаловался на насекомых или крыс. Это мошенники?» — вопрошает одна из жительниц дома. «Это агрессивный маркетинг такой. Моей знакомой их служба не помогла, а денег взяли в разы больше, чем предполагалось», — отвечают в чате. Корреспонденту URA.RU по телефону, указанному в таком объявлении, ответила женщина, представившись сотрудницей Федеральной санитарной службы. По ее словам, обработка производится в течение 30-40 минут. Гарантия на обработку от плесени — пять лет, от тараканов — один год. Стоимость дезинсекции от насекомых в двухкомнатной квартире составляет 2600 рублей. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ХМАО — Югре заявили URA.RU, что никакой Федеральной санитарной службы сейчас не существует. «Мы не расклеиваем объявления с сообщениями о высокой заселенности объектов насекомыми. В любом случае, госорган работает с юридическим лицом, которое обеспечивает управление многоквартирным домом. Происходит это при наличии обращений от населения, подтвержденных актом энтомологического или зоологического обследования. Также с определенной периодичностью в каждом доме должна проводиться профилактическая дератизация, дезинфекция и дезинсекция», — объяснили журналисту агентства в Управлении Роспотребнадзора по Югре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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