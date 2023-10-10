Сенатор Климов: война на Ближнем Востоке актуальнее для США, чем Украина

Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа актуальнее для США, чем боевые действия на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.
«В преддверии американских выборов президента, израильское лобби в Америке и круги, которые на него ориентируются в западном мире, будут делать все, чтобы проблема Ближнего Востока стала главной во всех смыслах. Американцы атакуют нас сегодня для того, чтобы удержать свою империю завтра. А то, что происходит на Ближнем Востоке, может способствовать распаду их империи сегодня. В этом смысле этот конфликт для них гораздо более актуален. Отсюда и поплывший в Восточное Средиземноморье авианосец. Тем более, что палестинцы не одиноки. У них много друзей, союзников, тех, кто болеет за них не только в моральном смысле», — сказал Андрей Климов.
Сенатор полагает, что разгоревшийся конфликт на Ближнем Востоке изолирует украинские власти. «Для нас важно, что украинская повестка уходит с глобальных информационных лент. Это воздействует на избирателей в недружественных странах, что сказывается на их политическом классе. Таким образом, косвенно способствует изоляции проамериканского киевского режима», — уточнил политик.
«Конфликт очень остро начал развиваться, но имеет глубокие корни. Я не представляю, каким образом они быстро смогут справиться с ситуацией. Да, военным путем можно что-то добиться, но та волна, которая пошла, она гораздо больше, чем сугубо военного свойства. Она потребует титанических усилий всех интересантов для того, чтобы прийти к компромиссу. Пока это все не просматривается», — заключил сенатор Климов.
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