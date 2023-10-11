11 октября 2023

В Кургане мать бойца СВО жалуется на потопы в квартире. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
В Заозерном районе из-за протекающей крыши топит несколько этажей Фото:

Пенсионерка из Кургана, являющаяся матерью участника спецоперации и бойца ЧВК «Вагнер», жалуется на постоянные потопы в квартире из-за протекающей крыши. По словам женщины, в их доме по улице Алексеева, 1 за всю жизнь ни разу не проводился капремонт. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в доме в Заозерном районе.

«Я уже 16 лет пишу по всем инстанциям. [Президенту РФ Владимиру] Путину даже звонила на прямую линию. Потом пришло письмо, чтобы власти отремонтировали. Но так ничего и не сделали. Нашему дому более 40 лет и здесь ни разу не проводили ремонт крыши. Сейчас у меня в квартире на пятом этаже натяжной потолок затопило водой. Приходится регулярно вызывать мастеров, которые сливают по несколько ведер воды из него. Стену полностью проливает, пошла плесень. Спать приходится в страхе, что все сверху обрушится на нас. Свет не включаем, боимся замыкания и пожара», — рассказала женщина, являющаяся матерью участника СВО и бойца «Вагнера».

Также на потопы жалуются и жильцы, проживающие на четвертом этаже, которым приходится собирать капающую с потолка воду ведрами и тазиками. По словам местных жителей, уже случались замыкания проводки. Большие опасения у горожан вызывают то, что на этаже проживает семеро детей. Курганцы признаются, что такая ситуация происходит в доме круглый год то из-за дождя, то из-за таяния снега.

В администрации города URA.RU сообщили, что дом включен в региональную программу капремонта. В рамках нее в 2023 году запланирован ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем. «По результатам аукциона между региональным Фондом капремонта и подрядчиком будет заключен договор на выполнение капремонта. Срок начала и окончания работ определится по завершению аукционных процедур», — сообщили в мэрии. До этого управляющей компании необходимо производить мероприятия, чтобы исключить подтопление помещений.

Представитель УК «Реал» в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что ими проводился ремонт кровли, но решить проблему с потопом не вышло. По их информации, Фонд капремонта не может найти подрядчиков, которые бы согласились отремонтировать крышу. «Вот уже заканчивается год и никаких подрядчиков мы не видим. Три раза уже выходили на аукцион, но видимо заявлена слишком маленькая сумма. Строителям на капремонт требуется где-то 3,5 млн рублей, а смета была составлена только на два. Мы своими силами крышу рубероидом заделывали, но это ни к чему хорошему не привело. Со всех концов все стекается в центр дома. Обращались за помощью в департамент ЖКХ, но реакции никакой не было», — сказал представитель УК.

Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган
Жители дома по улице Алексеева 1 спасаются ведрами и тазиками от потопа
Фото:
Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган
Из-за протекающей крыши у жительницы дома в квартире затопило натяжные потолки, женщина боится включать свет из-за угрозы замыкания
Фото:
Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган
С потопами курганцы борются как на пятом, так и на четвертом этажах
Фото:
Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган
Управкомпания «Реал» пыталась отремонтировать крышу дома, но ничего не помогло
Фото:
Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган
В администрации Кургана заявляют, что капремонт в доме запланирован в 2023 году
Фото:

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Пенсионерка из Кургана, являющаяся матерью участника спецоперации и бойца ЧВК «Вагнер», жалуется на постоянные потопы в квартире из-за протекающей крыши. По словам женщины, в их доме по улице Алексеева, 1 за всю жизнь ни разу не проводился капремонт. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший в доме в Заозерном районе. «Я уже 16 лет пишу по всем инстанциям. [Президенту РФ Владимиру] Путину даже звонила на прямую линию. Потом пришло письмо, чтобы власти отремонтировали. Но так ничего и не сделали. Нашему дому более 40 лет и здесь ни разу не проводили ремонт крыши. Сейчас у меня в квартире на пятом этаже натяжной потолок затопило водой. Приходится регулярно вызывать мастеров, которые сливают по несколько ведер воды из него. Стену полностью проливает, пошла плесень. Спать приходится в страхе, что все сверху обрушится на нас. Свет не включаем, боимся замыкания и пожара», — рассказала женщина, являющаяся матерью участника СВО и бойца «Вагнера». Также на потопы жалуются и жильцы, проживающие на четвертом этаже, которым приходится собирать капающую с потолка воду ведрами и тазиками. По словам местных жителей, уже случались замыкания проводки. Большие опасения у горожан вызывают то, что на этаже проживает семеро детей. Курганцы признаются, что такая ситуация происходит в доме круглый год то из-за дождя, то из-за таяния снега. В администрации города URA.RU сообщили, что дом включен в региональную программу капремонта. В рамках нее в 2023 году запланирован ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем. «По результатам аукциона между региональным Фондом капремонта и подрядчиком будет заключен договор на выполнение капремонта. Срок начала и окончания работ определится по завершению аукционных процедур», — сообщили в мэрии. До этого управляющей компании необходимо производить мероприятия, чтобы исключить подтопление помещений. Представитель УК «Реал» в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что ими проводился ремонт кровли, но решить проблему с потопом не вышло. По их информации, Фонд капремонта не может найти подрядчиков, которые бы согласились отремонтировать крышу. «Вот уже заканчивается год и никаких подрядчиков мы не видим. Три раза уже выходили на аукцион, но видимо заявлена слишком маленькая сумма. Строителям на капремонт требуется где-то 3,5 млн рублей, а смета была составлена только на два. Мы своими силами крышу рубероидом заделывали, но это ни к чему хорошему не привело. Со всех концов все стекается в центр дома. Обращались за помощью в департамент ЖКХ, но реакции никакой не было», — сказал представитель УК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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