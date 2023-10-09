Мэрия Челябинска будет бороться с дымом от шашлыков в ходе федерального проекта

10 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Рестораторам предложили заменить мангалы на электрооборудование Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Челябинска в рамках федерального проекта «Чистый воздух» предложила заведениям, подающим гостям блюда на мангале, заменить дрова и угли на электрооборудование. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев общепита, получивших письмо. «В письме порекомендовали убрать мангалы на углях, дровах и другом топливе. Дымные способы приготовления предложили заменить на электрооборудование», — рассказал URA.RU ресторатор. В письме указали, что причиной стала реализация федерального проекта «Чистый воздух» и обращения челябинцев из-за загрязнения дымом воздуха. По результатам исследования регионального Роспотребнадзора в воздухе на территории Челябинска превышены вещества, которые вырабатываются при жарке шашлыка на открытом огне. В документе уточняется, что они несут вред для легкий, печени, почек и слизистых человека. URA.RU направило запрос в мэрию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

Мэрия Челябинска в рамках федерального проекта «Чистый воздух» предложила заведениям, подающим гостям блюда на мангале, заменить дрова и угли на электрооборудование. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев общепита, получивших письмо. «В письме порекомендовали убрать мангалы на углях, дровах и другом топливе. Дымные способы приготовления предложили заменить на электрооборудование», — рассказал URA.RU ресторатор. В письме указали, что причиной стала реализация федерального проекта «Чистый воздух» и обращения челябинцев из-за загрязнения дымом воздуха. По результатам исследования регионального Роспотребнадзора в воздухе на территории Челябинска превышены вещества, которые вырабатываются при жарке шашлыка на открытом огне. В документе уточняется, что они несут вред для легкий, печени, почек и слизистых человека. URA.RU направило запрос в мэрию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.