09 октября 2023

Мэрия Челябинска будет бороться с дымом от шашлыков в ходе федерального проекта

© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, продукты, шашлык, еда, мясо
Рестораторам предложили заменить мангалы на электрооборудование Фото:

Мэрия Челябинска в рамках федерального проекта «Чистый воздух» предложила заведениям, подающим гостям блюда на мангале, заменить дрова и угли на электрооборудование. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев общепита, получивших письмо.

«В письме порекомендовали убрать мангалы на углях, дровах и другом топливе. Дымные способы приготовления предложили заменить на электрооборудование», — рассказал URA.RU ресторатор.

В письме указали, что причиной стала реализация федерального проекта «Чистый воздух» и обращения челябинцев из-за загрязнения дымом воздуха. По результатам исследования регионального Роспотребнадзора в воздухе на территории Челябинска превышены вещества, которые вырабатываются при жарке шашлыка на открытом огне. В документе уточняется, что они несут вред для легкий, печени, почек и слизистых человека.

URA.RU направило запрос в мэрию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

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Мэрия Челябинска в рамках федерального проекта «Чистый воздух» предложила заведениям, подающим гостям блюда на мангале, заменить дрова и угли на электрооборудование. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев общепита, получивших письмо. «В письме порекомендовали убрать мангалы на углях, дровах и другом топливе. Дымные способы приготовления предложили заменить на электрооборудование», — рассказал URA.RU ресторатор. В письме указали, что причиной стала реализация федерального проекта «Чистый воздух» и обращения челябинцев из-за загрязнения дымом воздуха. По результатам исследования регионального Роспотребнадзора в воздухе на территории Челябинска превышены вещества, которые вырабатываются при жарке шашлыка на открытом огне. В документе уточняется, что они несут вред для легкий, печени, почек и слизистых человека. URA.RU направило запрос в мэрию Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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