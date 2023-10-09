В Челябинске банкротят муниципальную базу отдыха на озере Тургояке

Базу отдыха на Тургояке банкротят по инициативе налоговых органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Арбитражной суде Челябинской области банкротят базу отдыха на озере Тургояк, которая принадлежит муниципальному предприятию Златоуста. Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма задолженности составила около 583 тысяч рублей.

«Заявление о признании должника ООО „База отдыха ‚Волна‘“ банкротом. Сумма исковых требований 582 тысячи 892 рубля 96 копеек», — отмечено на сайте суда.

Инициатором банкротства выступили налоговые органы. В настоящий момент устанавливается размер требований кредиторов.

В июле с заявлением о банкротстве базы обращался «Златоустовский „Водоканал“». Задолженность составила 147 тысяч рублей. В иске суд отказал, сославшись на формальные требования, согласно которым не погашенный более трех месяцев долг должен быть не менее 300 тысяч рублей.

Турбаза на озере принадлежит МУПу «Автохозяйство администрации ЗГО». На предприятие отправлен запрос, ответ на который к моменту публикации не получен.

Более года база находилась под управлением руководства спортшколы № 8, которая готовит ватерполистов «Уралочки». Директор Михаил Накоряков не ответил, в школу отправлен запрос. В управлении спорта URA.RU отметили, что объект на балансе ведомства не числится, в управлении ЖКХ с иском пока не знакомы. В пресс-службе мэрии от комментариев воздержались.