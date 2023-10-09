Ямальцев напугал низко летевший самолет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) напугал самолет, который низко пролетел над жилыми домами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, а также местные жители в соцсетях.

«Накануне примерно в 16:20 было очень слышно, как самолет пролетает над зданием. Звук был страшный, казалось, что он в нескольких метрах. Было понятно, что летел он очень низко», — рассказывает журналист.

В соцсетях горожане также активно обсуждали случившиеся. Многих это как напугало, так и возмутило. «Вот сейчас уже какой-то дичайший перебор! Одно время вертолеты зачастили летать прям над домами, теперь самолет прям по крыше чешет. У нас что, настолько гигантский мегаполис, что его нельзя облететь?», — поинтересовался автор с ником «Vladeneg Bjornen» в telegram-канале «Воронов Chat». «Такой звук был, что сигнализация на машинах сработала», — отметила Виктория. «У нас окна аж окна и двери задрожали», — добавила Елена Топалова.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта в Новом Уренгое. На момент публикации ответ не поступил.