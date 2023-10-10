Россияне просят посольство эвакуировать их из Израиля

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
Сотни россиян пытаются покинуть Израиль Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сотни россиян обратились с заявлениями в посольство РФ с просьбой эвакуировать их из погрязшего в войне Израиля. Об этом сообщил российский диппредставитель в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — заявил Анатолий Викторов в эфире «Первого канала». Посол подчеркнул, что авиакомпании РФ на регулярной основе совершают перелеты из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды.

После начала войны Израиля и Палестины многие россияне не могут покинуть еврейское государство из-за ограничений в некоторых аэропортах. Тогда Воробьев сказал, что в случае усложнения ситуации с вылетом из страны, посольство РФ будет принимать более радикальные меры по вывозу граждан, передает Life.

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Сотни россиян обратились с заявлениями в посольство РФ с просьбой эвакуировать их из погрязшего в войне Израиля. Об этом сообщил российский диппредставитель в Тель-Авиве Анатолий Викторов. «Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — заявил Анатолий Викторов в эфире «Первого канала». Посол подчеркнул, что авиакомпании РФ на регулярной основе совершают перелеты из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды. После начала войны Израиля и Палестины многие россияне не могут покинуть еврейское государство из-за ограничений в некоторых аэропортах. Тогда Воробьев сказал, что в случае усложнения ситуации с вылетом из страны, посольство РФ будет принимать более радикальные меры по вывозу граждан, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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