Россияне просят посольство эвакуировать их из Израиля

10 октября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Сотни россиян пытаются покинуть Израиль Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сотни россиян обратились с заявлениями в посольство РФ с просьбой эвакуировать их из погрязшего в войне Израиля. Об этом сообщил российский диппредставитель в Тель-Авиве Анатолий Викторов. «Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — заявил Анатолий Викторов в эфире «Первого канала». Посол подчеркнул, что авиакомпании РФ на регулярной основе совершают перелеты из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды. После начала войны Израиля и Палестины многие россияне не могут покинуть еврейское государство из-за ограничений в некоторых аэропортах. Тогда Воробьев сказал, что в случае усложнения ситуации с вылетом из страны, посольство РФ будет принимать более радикальные меры по вывозу граждан, передает Life .

Сотни россиян обратились с заявлениями в посольство РФ с просьбой эвакуировать их из погрязшего в войне Израиля. Об этом сообщил российский диппредставитель в Тель-Авиве Анатолий Викторов. «Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — заявил Анатолий Викторов в эфире «Первого канала». Посол подчеркнул, что авиакомпании РФ на регулярной основе совершают перелеты из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды. После начала войны Израиля и Палестины многие россияне не могут покинуть еврейское государство из-за ограничений в некоторых аэропортах. Тогда Воробьев сказал, что в случае усложнения ситуации с вылетом из страны, посольство РФ будет принимать более радикальные меры по вывозу граждан, передает Life.