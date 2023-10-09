Глава ЯНАО Артюхов анонсировал новые меры поддержки бойцов СВО

Глава ЯНАО Артюхов обсудил с общественниками проблемы военнослужащих

Дмитрий Артюхов готовит новые меры поддержки для бойцов СВО Фото: Валерий Бычков © URA.RU

Власти ЯНАО разрабатывают новые меры поддержки как для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, так и ветеранов СВО. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с руководителем общественной ветеранской организации Александром Уколовым.

«Наша принципиальная позиция — снабжение ямальских подразделений без лишних проволочек. Готовим новые решения в сфере медицины, реабилитации вернувшихся бойцов. Как и прежде, делаем это сообща — в диалоге с семьями, соцкоординаторами и филиалом госфонда „Защитники Отечества“», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Уколов сообщил губернатору, что бойцы ямальских батальонов нуждаются в легковом автомобиле и теплой одежде в преддверие наступающей зимы. Артюхов заверил, что власти уже работают над решением этого вопроса. Также глава региона рассказал, что окружное правительство готовит новые решения для реабилитации получивших ранения военнослужащих.

Губернатор отметил, что для снабжения ямальских подразделений важна оперативность, мелкие проблемы должны решаться в два-три дня, задачи посложнее за две-три недели. «Все решаемо, на все выделяем ресурсы, дальше важна только скорость организации», — добавил Артюхов.