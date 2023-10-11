В России появится вакцина против новых штаммов коронавируса

Вирусолог Альтштейн: новая вакцина против коронавируса появится в декабре

11 октября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Новая вакцина против коронавируса может появиться в России к концу года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России создана вакцина против новых штаммов коронавируса, которая может уже в декабре стать доступной для массового применения. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. «Над новой вакциной работает коллектив Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Они создали эту вакцину уже достаточно давно и сейчас проводят испытания. Есть надежда, что она может появиться в декабре. Это тоже аденовирусная вакцина. Она отличается тем, что в нее в качестве агентов, которые вызывают образование антител, включены новые варианты вируса „Омикрон“», — сказал Анатолий Альтштейн. Вирусолог добавил, что данная разработка может стать шагом на пути к вакцинам, которые будут обновляться перед каждым эпидемиологическим сезоном. «Возможно, будет отработана такая методика, чтобы можно было на каждый сезон подбирать соответствующий вариант вакцины, как с вакцинами против гриппа», — объяснил профессор. Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что россияне практически беззащитны перед новым штаммом коронавируса «Пирола». Он подчеркнул, что сейчас необходима новая вакцина, которая справится с этим вызовом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России создана вакцина против новых штаммов коронавируса, которая может уже в декабре стать доступной для массового применения. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. «Над новой вакциной работает коллектив Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Они создали эту вакцину уже достаточно давно и сейчас проводят испытания. Есть надежда, что она может появиться в декабре. Это тоже аденовирусная вакцина. Она отличается тем, что в нее в качестве агентов, которые вызывают образование антител, включены новые варианты вируса „Омикрон“», — сказал Анатолий Альтштейн. Вирусолог добавил, что данная разработка может стать шагом на пути к вакцинам, которые будут обновляться перед каждым эпидемиологическим сезоном. «Возможно, будет отработана такая методика, чтобы можно было на каждый сезон подбирать соответствующий вариант вакцины, как с вакцинами против гриппа», — объяснил профессор. Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что россияне практически беззащитны перед новым штаммом коронавируса «Пирола». Он подчеркнул, что сейчас необходима новая вакцина, которая справится с этим вызовом.