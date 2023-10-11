В России появится вакцина против новых штаммов коронавируса

Вирусолог Альтштейн: новая вакцина против коронавируса появится в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, вакцина от коронавируса
Новая вакцина против коронавируса может появиться в России к концу года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России создана вакцина против новых штаммов коронавируса, которая может уже в декабре стать доступной для массового применения. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Над новой вакциной работает коллектив Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Они создали эту вакцину уже достаточно давно и сейчас проводят испытания. Есть надежда, что она может появиться в декабре. Это тоже аденовирусная вакцина. Она отличается тем, что в нее в качестве агентов, которые вызывают образование антител, включены новые варианты вируса „Омикрон“», — сказал Анатолий Альтштейн.

Вирусолог добавил, что данная разработка может стать шагом на пути к вакцинам, которые будут обновляться перед каждым эпидемиологическим сезоном. «Возможно, будет отработана такая методика, чтобы можно было на каждый сезон подбирать соответствующий вариант вакцины, как с вакцинами против гриппа», — объяснил профессор.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что россияне практически беззащитны перед новым штаммом коронавируса «Пирола». Он подчеркнул, что сейчас необходима новая вакцина, которая справится с этим вызовом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России создана вакцина против новых штаммов коронавируса, которая может уже в декабре стать доступной для массового применения. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. «Над новой вакциной работает коллектив Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Они создали эту вакцину уже достаточно давно и сейчас проводят испытания. Есть надежда, что она может появиться в декабре. Это тоже аденовирусная вакцина. Она отличается тем, что в нее в качестве агентов, которые вызывают образование антител, включены новые варианты вируса „Омикрон“», — сказал Анатолий Альтштейн. Вирусолог добавил, что данная разработка может стать шагом на пути к вакцинам, которые будут обновляться перед каждым эпидемиологическим сезоном. «Возможно, будет отработана такая методика, чтобы можно было на каждый сезон подбирать соответствующий вариант вакцины, как с вакцинами против гриппа», — объяснил профессор. Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что россияне практически беззащитны перед новым штаммом коронавируса «Пирола». Он подчеркнул, что сейчас необходима новая вакцина, которая справится с этим вызовом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...