В России появится вакцина против новых штаммов коронавируса

В России создана вакцина против новых штаммов коронавируса, которая может уже в декабре стать доступной для массового применения. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
«Над новой вакциной работает коллектив Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Они создали эту вакцину уже достаточно давно и сейчас проводят испытания. Есть надежда, что она может появиться в декабре. Это тоже аденовирусная вакцина. Она отличается тем, что в нее в качестве агентов, которые вызывают образование антител, включены новые варианты вируса „Омикрон“», — сказал Анатолий Альтштейн.
Вирусолог добавил, что данная разработка может стать шагом на пути к вакцинам, которые будут обновляться перед каждым эпидемиологическим сезоном. «Возможно, будет отработана такая методика, чтобы можно было на каждый сезон подбирать соответствующий вариант вакцины, как с вакцинами против гриппа», — объяснил профессор.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что россияне практически беззащитны перед новым штаммом коронавируса «Пирола». Он подчеркнул, что сейчас необходима новая вакцина, которая справится с этим вызовом.
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