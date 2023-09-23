Инфекционист Поздняков заявил о низком иммунитете россиян перед новым штаммом COVID

Инфекционист Поздняков: антитела к COVID не спасают от штамма «Пирола»

24 сентября 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Вакцинация нужна, чтобы избежать летальных исходов, сказал Андрей Поздняков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Перед новым штаммом коронавируса «Пирола» россияне практически беззащитны. Об этом рассказал URA.RU врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков, отметив, что антитела не сдерживают заболевание. «Сейчас необходима вакцина, которая актуальна против новых штаммов, то есть против всех „праправнуков Омикрона“. Дело в том, что новые варианты COVID сильно отличаются от изначального „уханьского“ штамма коронавируса и даже от штамма Дельта. На сегодня это совершенно разные вирусы, и антитела ранее переболевших и вакцинированных малоэффективны против новых штаммов. Но людям, которые находятся в группе риска по течению и будут болеть с тяжелым коморбидным фоном, лучше вакцинироваться. Адаптировать вакцины под новый вариант коронавируса было бы менее затратно и по времени, и экономически, тем более что принцип разработки и производства уже понятен», — сказал Андрей Поздняков. По его словам, для всех есть риск развития постковидного синдрома. «Поскольку это все-таки респираторная инфекция, то вакцинация должна быть хотя бы выборочная и охватывать группы риска, чтобы в случае заражения избежать летального исхода. Но, с другой стороны, риск развития лонгковида и постковидного синдрома сохраняется для всех, даже при легком течении заболевания», — отметил инфекционист. Врач подчеркнул, что антитела не являются безоговорочной защитой от нового штамма COVID. «„Пирола“ BA2.86. пока мало изучен, но уже известно, что он отличается от предыдущих тем, что содержит более 30 мутаций в S-белке. Это означает, что вирус значительно эффективнее прикрепляется к клеткам организма, и, легко ускользает от иммунного ответа, сформированного как вакциной, так и после перенесенного ковида — антитела не являются для него сдерживающей силой», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед новым штаммом коронавируса «Пирола» россияне практически беззащитны. Об этом рассказал URA.RU врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков, отметив, что антитела не сдерживают заболевание. «Сейчас необходима вакцина, которая актуальна против новых штаммов, то есть против всех „праправнуков Омикрона“. Дело в том, что новые варианты COVID сильно отличаются от изначального „уханьского“ штамма коронавируса и даже от штамма Дельта. На сегодня это совершенно разные вирусы, и антитела ранее переболевших и вакцинированных малоэффективны против новых штаммов. Но людям, которые находятся в группе риска по течению и будут болеть с тяжелым коморбидным фоном, лучше вакцинироваться. Адаптировать вакцины под новый вариант коронавируса было бы менее затратно и по времени, и экономически, тем более что принцип разработки и производства уже понятен», — сказал Андрей Поздняков. По его словам, для всех есть риск развития постковидного синдрома. «Поскольку это все-таки респираторная инфекция, то вакцинация должна быть хотя бы выборочная и охватывать группы риска, чтобы в случае заражения избежать летального исхода. Но, с другой стороны, риск развития лонгковида и постковидного синдрома сохраняется для всех, даже при легком течении заболевания», — отметил инфекционист. Врач подчеркнул, что антитела не являются безоговорочной защитой от нового штамма COVID. «„Пирола“ BA2.86. пока мало изучен, но уже известно, что он отличается от предыдущих тем, что содержит более 30 мутаций в S-белке. Это означает, что вирус значительно эффективнее прикрепляется к клеткам организма, и, легко ускользает от иммунного ответа, сформированного как вакциной, так и после перенесенного ковида — антитела не являются для него сдерживающей силой», — добавил собеседник агентства.