Пермячке на автомойке вместо чистки испортили машину

10 октября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Хозяину мойки выписали штраф за порчу машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермячка привезла автомобиль на мойку и сдала сотрудникам, чтобы те ее помыли. Но когда она вернулась, чтобы забрать чистую машину, обнаружила повреждения на корпусе. Об этом говорится на сайте Кировского районного суда города Перми. «В марте 2022 года пермячка сдала автомобиль на автомойку, и, на время проведения работ по мойке машины, ушла по своим делам. Возвратившись за автомобилем, девушка обнаружила, что ее машина повреждена: замято правое переднее крыло, повреждены двери и бампер», — говорится в сообщении. Уточняется, что в мае того же года женщина подала иск в суд на владельца автомойки, чтобы он возместил ущерб. Суд удовлетворил требование женщины и обязал предприниматель выплатить 153 тысячи рублей.

Пермячка привезла автомобиль на мойку и сдала сотрудникам, чтобы те ее помыли. Но когда она вернулась, чтобы забрать чистую машину, обнаружила повреждения на корпусе. Об этом говорится на сайте Кировского районного суда города Перми. «В марте 2022 года пермячка сдала автомобиль на автомойку, и, на время проведения работ по мойке машины, ушла по своим делам. Возвратившись за автомобилем, девушка обнаружила, что ее машина повреждена: замято правое переднее крыло, повреждены двери и бампер», — говорится в сообщении. Уточняется, что в мае того же года женщина подала иск в суд на владельца автомойки, чтобы он возместил ущерб. Суд удовлетворил требование женщины и обязал предприниматель выплатить 153 тысячи рублей.