Российский стриминг запустил сериал про хакеров-супергероев

Премьера сериала «Короче, план такой» состоялась на платформе Wink. Сериал рассказывает о приключениях российских хакеров, которые работают на спецслужбы РФ и «спасают весь мир», указано на странице телекартины.
«Разношерстная команда „русских хакеров“ спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина», — говорится сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Wink. Главные роли получили актеры Кирилл Нагиев и Софья Каштанова.
Как указано в синопсисе сериала, участники команды «русских хакеров» никогда не видели друг друга вживую. Состав группы разнообразный: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки и вчерашний школьник. Раньше они воровали денежные средства с электронных кошельков богатых людей, пока не попались правоохранительным органам. Теперь перед участниками стоит выбор: сесть в тюрьму или работать ради интересов страны. С этого момента их жизнь кардинально меняется. Ребята знакомятся друг с другом и начинают действовать сообща
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