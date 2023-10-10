Бюджетники взбунтовались против протеже РМК в думе Екатеринбурга

10 октября 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Александр Журавлева (справа) считает, что комиссией должна руководить ее коллега Татьяна Вяткина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Голосование за председателей двух из восьми комиссий думы Екатеринбурга вышло конфликтным. Как стало известно URA.RU, ориентированные на мэра Алексея Орлова директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева попытались оспорить назначение новичка городской политики, руководителя волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова главой комиссии по образованию и молодежной политике. Всего в комиссии пять человек — помимо Овчинникова, Вяткиной и Журавлевой, Анна Гурарий (декан УрФУ, будущий спикер думы) и строитель Денис Хаванцев. Что комиссию возглавит Овчинников, решила мэрия. Гурарий и Хаванцев проголосовали за него, также своим правом голоса воспользовались присутствовавшие на «учредительном собрании» вице-спикеры думы Михаил Матвеев и Илья Бондарев. «Единственные, кто проголосовал против, — Вяткина и Журавлева», — поделился источник. В разговоре с URA.RU Журавлева подтвердила: «Комиссия очень серьезная, все-таки образование, наука, физическая культура, спорт, молодежная политика — это наше будущее, и считаю, что [во главе] должен стоять опытный человек, который представляет, что такое образование, физическая культура, молодежная политика, человек, который варился в этом. Я была за Татьяну Олеговну [Вяткину], конечно». Дозвониться до Татьяны Вяткиной не удалось. На ситуацию уже отреагировал лидер думских «единороссов» Алексей Вихарев. Дело в том, что Вяткина и Журавлева фактически отклонились от решения, утвержденного на заседании фракции утром 10 октября, — поддержать Овчинникова. Вихарев сказал, что «проведет с коллегами разъяснительную беседу о партийной дисциплине». Новость по теме Москва согласовала спикера новой думы Екатеринбурга Кстати, на фракции же, по данным агентства, произошел еще один «инцидент». Сразу восемь единороссов высказались за то, чтобы комиссию по соцзащите и здравоохранению возглавил не выбранный мэрией врач Станислав Киселев (поддержанный «Реновой»), а главврач областной стоматологии Марина Харитонова. Но фамилии несогласных узнать невозможно — голосование было тайным. «Каждый имеет право высказаться, здесь ничего такого нет. Мы 70% бюджета съедаем — образование, физическая культура, спорт, молодежная политика. Я считаю, что человек [руководящий комиссией] должен в этом разбираться», — настаивает Журавлева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Голосование за председателей двух из восьми комиссий думы Екатеринбурга вышло конфликтным. Как стало известно URA.RU, ориентированные на мэра Алексея Орлова директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева попытались оспорить назначение новичка городской политики, руководителя волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова главой комиссии по образованию и молодежной политике. Всего в комиссии пять человек — помимо Овчинникова, Вяткиной и Журавлевой, Анна Гурарий (декан УрФУ, будущий спикер думы) и строитель Денис Хаванцев. Что комиссию возглавит Овчинников, решила мэрия. Гурарий и Хаванцев проголосовали за него, также своим правом голоса воспользовались присутствовавшие на «учредительном собрании» вице-спикеры думы Михаил Матвеев и Илья Бондарев. «Единственные, кто проголосовал против, — Вяткина и Журавлева», — поделился источник. В разговоре с URA.RU Журавлева подтвердила: «Комиссия очень серьезная, все-таки образование, наука, физическая культура, спорт, молодежная политика — это наше будущее, и считаю, что [во главе] должен стоять опытный человек, который представляет, что такое образование, физическая культура, молодежная политика, человек, который варился в этом. Я была за Татьяну Олеговну [Вяткину], конечно». Дозвониться до Татьяны Вяткиной не удалось. На ситуацию уже отреагировал лидер думских «единороссов» Алексей Вихарев. Дело в том, что Вяткина и Журавлева фактически отклонились от решения, утвержденного на заседании фракции утром 10 октября, — поддержать Овчинникова. Вихарев сказал, что «проведет с коллегами разъяснительную беседу о партийной дисциплине». Кстати, на фракции же, по данным агентства, произошел еще один «инцидент». Сразу восемь единороссов высказались за то, чтобы комиссию по соцзащите и здравоохранению возглавил не выбранный мэрией врач Станислав Киселев (поддержанный «Реновой»), а главврач областной стоматологии Марина Харитонова. Но фамилии несогласных узнать невозможно — голосование было тайным. «Каждый имеет право высказаться, здесь ничего такого нет. Мы 70% бюджета съедаем — образование, физическая культура, спорт, молодежная политика. Я считаю, что человек [руководящий комиссией] должен в этом разбираться», — настаивает Журавлева.