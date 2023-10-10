Бюджетники взбунтовались против протеже РМК в думе Екатеринбурга

Голосование за председателей двух из восьми комиссий думы Екатеринбурга вышло конфликтным. Как стало известно URA.RU, ориентированные на мэра Алексея Орлова директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева попытались оспорить назначение новичка городской политики, руководителя волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова главой комиссии по образованию и молодежной политике.
Всего в комиссии пять человек — помимо Овчинникова, Вяткиной и Журавлевой, Анна Гурарий (декан УрФУ, будущий спикер думы) и строитель Денис Хаванцев. Что комиссию возглавит Овчинников, решила мэрия. Гурарий и Хаванцев проголосовали за него, также своим правом голоса воспользовались присутствовавшие на «учредительном собрании» вице-спикеры думы Михаил Матвеев и Илья Бондарев.
«Единственные, кто проголосовал против, — Вяткина и Журавлева», — поделился источник. В разговоре с URA.RU Журавлева подтвердила: «Комиссия очень серьезная, все-таки образование, наука, физическая культура, спорт, молодежная политика — это наше будущее, и считаю, что [во главе] должен стоять опытный человек, который представляет, что такое образование, физическая культура, молодежная политика, человек, который варился в этом. Я была за Татьяну Олеговну [Вяткину], конечно». Дозвониться до Татьяны Вяткиной не удалось.
На ситуацию уже отреагировал лидер думских «единороссов» Алексей Вихарев. Дело в том, что Вяткина и Журавлева фактически отклонились от решения, утвержденного на заседании фракции утром 10 октября, — поддержать Овчинникова. Вихарев сказал, что «проведет с коллегами разъяснительную беседу о партийной дисциплине».
Кстати, на фракции же, по данным агентства, произошел еще один «инцидент». Сразу восемь единороссов высказались за то, чтобы комиссию по соцзащите и здравоохранению возглавил не выбранный мэрией врач Станислав Киселев (поддержанный «Реновой»), а главврач областной стоматологии Марина Харитонова. Но фамилии несогласных узнать невозможно — голосование было тайным.
«Каждый имеет право высказаться, здесь ничего такого нет. Мы 70% бюджета съедаем — образование, физическая культура, спорт, молодежная политика. Я считаю, что человек [руководящий комиссией] должен в этом разбираться», — настаивает Журавлева.
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