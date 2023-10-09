Москва согласовала спикера новой думы Екатеринбурга

10 октября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Анну Гурарий могут назначить спикером гордумы уже 13 октября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Депутата гордумы Екатеринбурга Анну Гурарий — 33-летнего декана УрФУ — назначат спикером на внеочередном заседании 13 октября. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве свердловской «Единой России», знакомый с итогами консультаций на уровне администрации президента РФ. Они растянулись на несколько недель. Что Гурарий возглавит думу, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили сразу после выборов 9—10 сентября, 13-го Гурарий согласовали с кадровой комиссией «Единой России». Но Гурарий до сих пор не утвердили. Согласование с АП и УФСБ — официальная версия. Высказывались также множество неофициальных — например, что есть альтернативные кандидатуры, поддержанные кем-то из статусных региональных чиновников и финансово-промышленными группами. По словам источника URA.RU, близкого к резиденции главы региона, у Гурарий за эти три недели было как минимум два собеседования с АП. Первое — 15 сентября. Второе — на прошлой неделе. «Она выходила с Москвой на связь из кабинета Орлова», — рассказал собеседник.

Депутата гордумы Екатеринбурга Анну Гурарий — 33-летнего декана УрФУ — назначат спикером на внеочередном заседании 13 октября. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве свердловской «Единой России», знакомый с итогами консультаций на уровне администрации президента РФ. Они растянулись на несколько недель. Что Гурарий возглавит думу, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов решили сразу после выборов 9—10 сентября, 13-го Гурарий согласовали с кадровой комиссией «Единой России». Но Гурарий до сих пор не утвердили. Согласование с АП и УФСБ — официальная версия. Высказывались также множество неофициальных — например, что есть альтернативные кандидатуры, поддержанные кем-то из статусных региональных чиновников и финансово-промышленными группами. По словам источника URA.RU, близкого к резиденции главы региона, у Гурарий за эти три недели было как минимум два собеседования с АП. Первое — 15 сентября. Второе — на прошлой неделе. «Она выходила с Москвой на связь из кабинета Орлова», — рассказал собеседник.