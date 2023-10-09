В Тюмени выступит рок-группа «Кипелов»

Концерт состоится 18 октября
В Тюмень с концертом приедет рок-группа «Кипелов». Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша».
«Концерты Юбилейного тура станут долгожданными событиями для всех ценителей творчества группы „Кипелов“. Шоу обещает быть незабываемым!» — сообщается в афише мероприятия. Отмечается, что концерт состоится 18 октября.
Ранее агентство писало, что в Тюмени пройдет концерт певицы Линды. Выступление артистки запланировано на 14 октября.
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