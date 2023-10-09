09 октября 2023

В Тюмени выступит рок-группа «Кипелов»

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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, кипелов валерий, харьков алексей
Концерт состоится 18 октября Фото:

В Тюмень с концертом приедет рок-группа «Кипелов». Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша».

«Концерты Юбилейного тура станут долгожданными событиями для всех ценителей творчества группы „Кипелов“. Шоу обещает быть незабываемым!» — сообщается в афише мероприятия. Отмечается, что концерт состоится 18 октября.

Ранее агентство писало, что в Тюмени пройдет концерт певицы Линды. Выступление артистки запланировано на 14 октября.

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В Тюмень с концертом приедет рок-группа «Кипелов». Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». «Концерты Юбилейного тура станут долгожданными событиями для всех ценителей творчества группы „Кипелов“. Шоу обещает быть незабываемым!» — сообщается в афише мероприятия. Отмечается, что концерт состоится 18 октября. Ранее агентство писало, что в Тюмени пройдет концерт певицы Линды. Выступление артистки запланировано на 14 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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