Посольство РФ: выросло число погибших россиян в результате войны в Израиле

В посольстве РФ объявили о четырех погибших россиянах во время войны в Израиле

Четыре гражданина РФ погибли из-за войны в Израиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате войны в Израиле погибло четверо россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Четыре гражданина РФ числятся погибшими в Израиле», — рассказали в посольстве, передает РИА Новости. Там добавили, что еще шестеро россиян считаются пропавшими без вести.