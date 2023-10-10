Посольство РФ: выросло число погибших россиян в результате войны в Израиле

Четыре гражданина РФ погибли из-за войны в Израиле
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В результате войны в Израиле погибло четверо россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ.
«Четыре гражданина РФ числятся погибшими в Израиле», — рассказали в посольстве, передает РИА Новости. Там добавили, что еще шестеро россиян считаются пропавшими без вести.
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