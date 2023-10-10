Посольство РФ: выросло число погибших россиян в результате войны в Израиле

В посольстве РФ объявили о четырех погибших россиянах во время войны в Израиле
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Четыре гражданина РФ погибли из-за войны в Израиле Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате войны в Израиле погибло четверо россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Четыре гражданина РФ числятся погибшими в Израиле», — рассказали в посольстве, передает РИА Новости. Там добавили, что еще шестеро россиян считаются пропавшими без вести.

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В результате войны в Израиле погибло четверо россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ. «Четыре гражданина РФ числятся погибшими в Израиле», — рассказали в посольстве, передает РИА Новости. Там добавили, что еще шестеро россиян считаются пропавшими без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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