На юге Израиля нашли тела 200 обезглавленных человек, в том числе 40 детей

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Убиты 40 израильских детей, передает Reuters Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. Некоторые из тел обезглавлены, сообщают агентство Reuters и телеканал i24news.

«Тела израильских жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и подожженных автомобилей. <…> У некоторых тел отрезаны головы», — сообщает журналист Reuters с места событий. Телеканал i24news также это подтверждает.

Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Число погибших израильтян превысило тысячу человек. А в секторе Газа, где в основном проживают палестинские беженцы, погибли более 788 человек. В плену бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) находятся десятки израильских солдат и офицеров. Некоторых из них казнили.

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На юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. Некоторые из тел обезглавлены, сообщают агентство Reuters и телеканал i24news. «Тела израильских жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и подожженных автомобилей. <…> У некоторых тел отрезаны головы», — сообщает журналист Reuters с места событий. Телеканал i24news также это подтверждает. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Число погибших израильтян превысило тысячу человек. А в секторе Газа, где в основном проживают палестинские беженцы, погибли более 788 человек. В плену бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) находятся десятки израильских солдат и офицеров. Некоторых из них казнили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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