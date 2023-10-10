На юге Израиля нашли тела 200 обезглавленных человек, в том числе 40 детей

10 октября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Убиты 40 израильских детей, передает Reuters Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа На юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. Некоторые из тел обезглавлены, сообщают агентство Reuters и телеканал i24news. «Тела израильских жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и подожженных автомобилей. <…> У некоторых тел отрезаны головы», — сообщает журналист Reuters с места событий. Телеканал i24news также это подтверждает. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Число погибших израильтян превысило тысячу человек. А в секторе Газа, где в основном проживают палестинские беженцы, погибли более 788 человек. В плену бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) находятся десятки израильских солдат и офицеров. Некоторых из них казнили.

На юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, найдены тела около 200 человек, в том числе 40 детей и младенцев. Некоторые из тел обезглавлены, сообщают агентство Reuters и телеканал i24news. «Тела израильских жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и подожженных автомобилей. <…> У некоторых тел отрезаны головы», — сообщает журналист Reuters с места событий. Телеканал i24news также это подтверждает. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Число погибших израильтян превысило тысячу человек. А в секторе Газа, где в основном проживают палестинские беженцы, погибли более 788 человек. В плену бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) находятся десятки израильских солдат и офицеров. Некоторых из них казнили.