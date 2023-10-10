Польской компании Orlen передадут часть газопровода «Ямал-Европа»

11 октября 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Orlen передадут часть нефтепровода вместе с долей «Газпрома» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Польши решили передать концерну Orlen часть нефтепровода «Ямал-Европа» вместе с долей России. Об этом сообщили представители компании. «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей 9 октября после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние, заключающееся в том, что Orlen берет на себя контроль над транзитной газопроводной системой EuRoPol GAZ акций „Газпрома“», — передают слова главы Orlen Даниэля Обайтека журналисты ТАСС. Речь идет о той части нефтепровода, которая проходит по территории Польши. Ранее прокачка газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» остановилась. Это произошло несмотря на забронированные мощности со стороны «Газпрома». На аукционе был предложен объем 3,7 кубометра в час, из которых востребованными стали около 16,7 мощности, передает телеканал 360.

Власти Польши решили передать концерну Orlen часть нефтепровода «Ямал-Европа» вместе с долей России. Об этом сообщили представители компании. «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей 9 октября после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние, заключающееся в том, что Orlen берет на себя контроль над транзитной газопроводной системой EuRoPol GAZ акций „Газпрома“», — передают слова главы Orlen Даниэля Обайтека журналисты ТАСС. Речь идет о той части нефтепровода, которая проходит по территории Польши. Ранее прокачка газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» остановилась. Это произошло несмотря на забронированные мощности со стороны «Газпрома». На аукционе был предложен объем 3,7 кубометра в час, из которых востребованными стали около 16,7 мощности, передает телеканал 360.