10 октября 2023
09 октября 2023

Польской компании Orlen передадут часть газопровода «Ямал-Европа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск газпром
Orlen передадут часть нефтепровода вместе с долей «Газпрома» Фото:

Власти Польши решили передать концерну Orlen часть нефтепровода «Ямал-Европа» вместе с долей России. Об этом сообщили представители компании.

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей 9 октября после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние, заключающееся в том, что Orlen берет на себя контроль над транзитной газопроводной системой EuRoPol GAZ акций „Газпрома“», — передают слова главы Orlen Даниэля Обайтека журналисты ТАСС. Речь идет о той части нефтепровода, которая проходит по территории Польши.

Ранее прокачка газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» остановилась. Это произошло несмотря на забронированные мощности со стороны «Газпрома». На аукционе был предложен объем 3,7 кубометра в час, из которых востребованными стали около 16,7 мощности, передает телеканал 360.

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Власти Польши решили передать концерну Orlen часть нефтепровода «Ямал-Европа» вместе с долей России. Об этом сообщили представители компании. «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей 9 октября после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние, заключающееся в том, что Orlen берет на себя контроль над транзитной газопроводной системой EuRoPol GAZ акций „Газпрома“», — передают слова главы Orlen Даниэля Обайтека журналисты ТАСС. Речь идет о той части нефтепровода, которая проходит по территории Польши. Ранее прокачка газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» остановилась. Это произошло несмотря на забронированные мощности со стороны «Газпрома». На аукционе был предложен объем 3,7 кубометра в час, из которых востребованными стали около 16,7 мощности, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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