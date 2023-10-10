Тюменцы готовы отказаться от высоких зарплат, чтобы сохранить работу

35% жителей Тюменской области согласны на снижение доходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 35% жителей Тюменской области, опрошенных службой исследований сайта hh.ru, готовы снизить зарплатные ожидания ради того, чтобы сохранить работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала. При этом, 46% респондентов сообщили, что не готовы к снижению уровня доходов.

«По результатам опроса, проведенного в третьем квартале 2023 года, 35% соискателей из Тюменской области готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Год назад, в третьем квартале 2022 года, на такой шаг были согласны 34% респондентов. 46% опрошенных сообщили, что они не пойдут на снижение своих зарплатных ожиданий ради работы. Год назад такой позиции придерживались 42% соискателей региона», — пояснили агентству в пресс-службе hh.ru.

Там добавили, что отказаться от высоких зарплат ради сохранения рабочих мест готовы тюменцы, которые работают в сфере безопасности, информационных технологий, развлечений и массмедиа. Менять уровень дохода не готовы жители региона, которые имеют дело с закупками, задействованы в управлении персоналом, либо работают с инвестициями.