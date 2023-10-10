10 октября 2023

В Екатеринбурге ждут федерального министра

Министра Фалькова ждут на форуме ректоров в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Фальков. Екатеринбург, фальков валерий
Валерия Фалькова пригласили на форум в Екатеринбург Фото:

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«В уральской столице ожидается приезд министра Фалькова. Он приглашен на форум ректоров», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство науки и высшего образования РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В уральской столице ожидается приезд министра Фалькова. Он приглашен на форум ректоров», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство науки и высшего образования РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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