В Екатеринбурге ждут федерального министра Министра Фалькова ждут на форуме ректоров в Екатеринбурге 11 октября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 + Валерия Фалькова пригласили на форум в Екатеринбург Фото: Илья Московец © URA.RU Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В уральской столице ожидается приезд министра Фалькова. Он приглашен на форум ректоров», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство науки и высшего образования РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В уральской столице ожидается приезд министра Фалькова. Он приглашен на форум ректоров», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство науки и высшего образования РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям