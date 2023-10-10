В Екатеринбурге ждут федерального министра

Валерия Фалькова пригласили на форум в Екатеринбург
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в конце недели планирует работать в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«В уральской столице ожидается приезд министра Фалькова. Он приглашен на форум ректоров», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство науки и высшего образования РФ. На момент публикации новости ответ не поступил.
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