10 октября 2023

Губернатор Шумков призвал благодарить за дороги обычных строителей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги по улице Бурова-Петрова. Курган
Вадим Шумков призвал в первую очередь благодарить людей, которые строят объекты «своими руками» (справа) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил рабочих, которые строили новую дорогу на улице Бурова-Петрова и призвал обращать больше внимания на профессионалов, которые создают подобные объекты. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Вчера с особым чувством аплодировал нашим парням, которые строили развязку на Бурова-Петрова. А до этого, тем кто ремонтировал Чеховский мост, школы, драмтеатр и огромное количества других объектов. И всегда прошу больше показывать и рассказывать про тех, кто делает это своими руками», — пишет губернатор.

Также Шумков отметил сложности, с которыми сталкиваются начальники этих проектов при принятии решений о проектировании, поиске финансирования, контроле качества и соблюдении сроков. Но указал, что в первую очередь стоит выразить благодарность и «вовремя сказать большое человеческое спасибо» рабочим за их труд.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков открыл в Кургане для движения новый участок дороги по Бурова-Петрова от улицы Карла Маркса до Куйбышева, которую ждали водители для сокращения времени в дороге. Также ранее был отремонтирован Чеховский мост, являющийся важной транспортной артерией города. Его открытие состоялось на три месяца раньше срока.

Губернатор Вадим Шумков поблагодарил строителей дорог, мостов и других объектов
Губернатор Вадим Шумков поблагодарил строителей дорог, мостов и других объектов
Губернатор Шумков призвал в первую очередь благодарить людей, которые создают такие объекты своими руками
Губернатор Шумков призвал в первую очередь благодарить людей, которые создают такие объекты своими руками
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил рабочих, которые строили новую дорогу на улице Бурова-Петрова и призвал обращать больше внимания на профессионалов, которые создают подобные объекты. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Вчера с особым чувством аплодировал нашим парням, которые строили развязку на Бурова-Петрова. А до этого, тем кто ремонтировал Чеховский мост, школы, драмтеатр и огромное количества других объектов. И всегда прошу больше показывать и рассказывать про тех, кто делает это своими руками», — пишет губернатор. Также Шумков отметил сложности, с которыми сталкиваются начальники этих проектов при принятии решений о проектировании, поиске финансирования, контроле качества и соблюдении сроков. Но указал, что в первую очередь стоит выразить благодарность и «вовремя сказать большое человеческое спасибо» рабочим за их труд. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков открыл в Кургане для движения новый участок дороги по Бурова-Петрова от улицы Карла Маркса до Куйбышева, которую ждали водители для сокращения времени в дороге. Также ранее был отремонтирован Чеховский мост, являющийся важной транспортной артерией города. Его открытие состоялось на три месяца раньше срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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