Губернатор Шумков открыл дорогу ради которой снесли дома

В Кургане открыли новую дорогу на участке по улице Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков торжественно открыл для движения новый участок дороги по Бурова-Петрова от улицы Карла Маркса до Куйбышева. Об этом передает корреспондент URA.RU с места события. Ради продления улицы сносили дома в частном секторе.

«Еще в Советском Союзе было запланирована эта пробивка. Сейчас мы это сделали. Это было, конечно, не совсем просто, потому что выкупались и сносили ветхие сооружения, занимались проектированием и переносном части сетей и построили эту развязку. С ее появлением город получит очень большое транспортное облегчение, потому что потоки автомобилей с юга области и Казахстана после ввода моста через Тобол будут продвигаться напрямую по этой улице», — сказал Шумков на открытии дороги. Также глава региона поблагодарил всех тех. кто работал над этим объектом и поздравил курганцев с тем, что теперь автомобилистам будет комфортнее ездить и не придется тратить много времени в пути.

Также на открытие магистрали приехали глава города Елена Ситникова и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. «Под дорогой проложена новая тепловая сеть. Это тоже масштабная стройка. Это позволит нашим горожанам получать качественные услуги», — добавила мэр Кургана.

Ранее губернатор Шумков называл улицу Бурова-Петрова «сложным объектом». Ради новой шестиполосной дороги пришлось сносить дома в частном секторе. Строительством автомагистрали занималось АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Стоимость контракт составила свыше 136,6 млн рублей.