27 сентября 2023

Курганский губернатор открыл Чеховский мост. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане торжественно открыли Чеховский мост
В Кургане торжественно открыли Чеховский мост Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Чеховский мост для движения автотранспорта на три месяца раньше срока. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. Также на открытие моста приехали глава города Елена Ситникова и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.

«Проект получился классным. Молодцы! Я вас с этим поздравляю. И, конечно же, огромное спасибо всем, кто работал над этим мостом», — сказал Шумков на открытии путепровода. Мэр Кургана Елена Ситникова добавила, что мост стал безопасным и это самое главное.

Капитальный ремонт аварийного моста был начат в феврале этого года. Изначально закончить все работы подрядчик планировал до декабря 2023 года. Позже власти заявили, что мост откроют раньше срока. Капитальным ремонтом занималась тюменская компания «Гарант» за 155 млн рублей. URA.RU писало, перед открытием Чеховского моста перенастроят светофор.

В Кургане открыли Чеховский мост после капитального ремонта
В Кургане открыли Чеховский мост после капитального ремонта
Фото:
Мост открыли губернатор региона Вадим Шумков и мэр города Елена Ситникова
Мост открыли губернатор региона Вадим Шумков и мэр города Елена Ситникова
Фото:
Также на открытии моста присутствовали замгубернатора Константин Малышев, директор областного депстроя Ирина Саблукова и подрядчики
Также на открытии моста присутствовали замгубернатора Константин Малышев, директор областного депстроя Ирина Саблукова и подрядчики
Фото:
Рабочие закончили ремонт моста раньше срока
Рабочие закончили ремонт моста раньше срока
Фото:
Первой по отремонтированному мосту проехала строительная техника
Первой по отремонтированному мосту проехала строительная техника
Фото:
Открытие путепровода прошло в торжественной обстановке — с танцами и песнями
Открытие путепровода прошло в торжественной обстановке — с танцами и песнями
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Чеховский мост для движения автотранспорта на три месяца раньше срока. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. Также на открытие моста приехали глава города Елена Ситникова и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. «Проект получился классным. Молодцы! Я вас с этим поздравляю. И, конечно же, огромное спасибо всем, кто работал над этим мостом», — сказал Шумков на открытии путепровода. Мэр Кургана Елена Ситникова добавила, что мост стал безопасным и это самое главное. Капитальный ремонт аварийного моста был начат в феврале этого года. Изначально закончить все работы подрядчик планировал до декабря 2023 года. Позже власти заявили, что мост откроют раньше срока. Капитальным ремонтом занималась тюменская компания «Гарант» за 155 млн рублей. URA.RU писало, перед открытием Чеховского моста перенастроят светофор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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