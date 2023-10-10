В Перми девятиклассник угнал автомобиль директора охранного агентства «Арсенал-союз». Спустя несколько минут школьник разбил ее, влетев в дерево на большой скорости.
«Владелец охранного предприятия „Арсенал-союз“ приехал к дому на служебном автомобиле. Борсетку с вещами и ключами от авто пермяк забыл на капоте, а когда вернулся, то ключей от машины уже не было. Пока мужчина ездил в офис за дубликатом, школьник из соседнего дома угнал машину, но, проехав совсем немного, врезался в дерево на скорости 117 км/час», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Свидетелем аварии стал случайный прохожий, который заметил вылезающего из разбитой машины ГБР подростка и позвонил в охранное предприятие. В отношении школьника возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.
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