10 октября 2023

В Перми школьник угнал автомобиль директора охранного предприятия и разбил его. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
После угона школьник на авто врезался в дерево Фото:

В Перми девятиклассник угнал автомобиль директора охранного агентства «Арсенал-союз». Спустя несколько минут школьник разбил ее, влетев в дерево на большой скорости.

«Владелец охранного предприятия „Арсенал-союз“ приехал к дому на служебном автомобиле. Борсетку с вещами и ключами от авто пермяк забыл на капоте, а когда вернулся, то ключей от машины уже не было. Пока мужчина ездил в офис за дубликатом, школьник из соседнего дома угнал машину, но, проехав совсем немного, врезался в дерево на скорости 117 км/час», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Свидетелем аварии стал случайный прохожий, который заметил вылезающего из разбитой машины ГБР подростка и позвонил в охранное предприятие. В отношении школьника возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

После ДТП у автомобиля серьезные повреждения
После ДТП у автомобиля серьезные повреждения
Фото:

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В Перми девятиклассник угнал автомобиль директора охранного агентства «Арсенал-союз». Спустя несколько минут школьник разбил ее, влетев в дерево на большой скорости. «Владелец охранного предприятия „Арсенал-союз“ приехал к дому на служебном автомобиле. Борсетку с вещами и ключами от авто пермяк забыл на капоте, а когда вернулся, то ключей от машины уже не было. Пока мужчина ездил в офис за дубликатом, школьник из соседнего дома угнал машину, но, проехав совсем немного, врезался в дерево на скорости 117 км/час», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Свидетелем аварии стал случайный прохожий, который заметил вылезающего из разбитой машины ГБР подростка и позвонил в охранное предприятие. В отношении школьника возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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