В мэрии Кургана рассказали, как отрабатывают жалобы на отсутствие отопления

Директор ДЖКХ Медведев: жалобы курганцев по отоплению стоят на особом контроле

11 октября 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Глава департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев рассказал о работе с жалобами горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев рассказал о том, как в Кургане отрабатываются жалобы на отсутствие отопления в домах. Об этом передает корреспондент URA.RU c заседания штаба по подготовке к отопительному сезону. «С прошлого года ввели практику проведения горячих линий. Каждое обращение отрабатывается, стоит на особом контроле. После поступивших жалоб сотрудник департамента выезжает на ту или иную территорию с руководителями или представителями управкомпаний, совместно с ресурсоснабжающими организациями. И уже на месте определяем степень проблемы, принимаем решения, берем этот адрес на особый контроль до полного момента запуска отопления», — рассказал Медведев на заседании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отопление получили более двух тысяч жилых домов и соцобъектов. Запуск тепла контролируется департаментом ЖКХ. Отопительный сезон начался с 25 сентября.

Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев рассказал о том, как в Кургане отрабатываются жалобы на отсутствие отопления в домах. Об этом передает корреспондент URA.RU c заседания штаба по подготовке к отопительному сезону. «С прошлого года ввели практику проведения горячих линий. Каждое обращение отрабатывается, стоит на особом контроле. После поступивших жалоб сотрудник департамента выезжает на ту или иную территорию с руководителями или представителями управкомпаний, совместно с ресурсоснабжающими организациями. И уже на месте определяем степень проблемы, принимаем решения, берем этот адрес на особый контроль до полного момента запуска отопления», — рассказал Медведев на заседании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отопление получили более двух тысяч жилых домов и соцобъектов. Запуск тепла контролируется департаментом ЖКХ. Отопительный сезон начался с 25 сентября.