10 октября 2023

В мэрии Кургана рассказали, как отрабатывают жалобы на отсутствие отопления

Директор ДЖКХ Медведев: жалобы курганцев по отоплению стоят на особом контроле
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев рассказал о работе с жалобами горожан
Глава департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев рассказал о работе с жалобами горожан Фото:

Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев рассказал о том, как в Кургане отрабатываются жалобы на отсутствие отопления в домах. Об этом передает корреспондент URA.RU c заседания штаба по подготовке к отопительному сезону.

«С прошлого года ввели практику проведения горячих линий. Каждое обращение отрабатывается, стоит на особом контроле. После поступивших жалоб сотрудник департамента выезжает на ту или иную территорию с руководителями или представителями управкомпаний, совместно с ресурсоснабжающими организациями. И уже на месте определяем степень проблемы, принимаем решения, берем этот адрес на особый контроль до полного момента запуска отопления», — рассказал Медведев на заседании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане отопление получили более двух тысяч жилых домов и соцобъектов. Запуск тепла контролируется департаментом ЖКХ. Отопительный сезон начался с 25 сентября.

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Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев рассказал о том, как в Кургане отрабатываются жалобы на отсутствие отопления в домах. Об этом передает корреспондент URA.RU c заседания штаба по подготовке к отопительному сезону. «С прошлого года ввели практику проведения горячих линий. Каждое обращение отрабатывается, стоит на особом контроле. После поступивших жалоб сотрудник департамента выезжает на ту или иную территорию с руководителями или представителями управкомпаний, совместно с ресурсоснабжающими организациями. И уже на месте определяем степень проблемы, принимаем решения, берем этот адрес на особый контроль до полного момента запуска отопления», — рассказал Медведев на заседании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отопление получили более двух тысяч жилых домов и соцобъектов. Запуск тепла контролируется департаментом ЖКХ. Отопительный сезон начался с 25 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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