В Кургане тепло получили более 2000 жилых домов и соцобъектов

В Кургане теплоснабжение запущено в более чем 2000 многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Информацию об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале «Город Курган».
«В Кургане продолжается запуск отопления в многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Теплоноситель получили 1707 многоквартирных домов. Запуск отопления в учреждениях социальной сферы на сегодняшний день практически завершен. В настоящее время отопление получают 55 зданий школ, 88 зданий детских садов (это 100% дошкольных учреждений), 47 зданий больниц», — пишет мэрия в канале.
Также, по данным администрации, тепло было обеспечено для 106 зданий прочих учреждений. В них вошли: интернаты, реабилитационные центры, учреждения дополнительного образования и культуры.
Сообщается, что департамент ЖКХ продолжает контролировать запуск отопления на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах. «Работа по заполнению систем и запуску теплоносителя продолжается и в вечерние часы. Число запущенных домов увеличивается с каждым часом», — отмечают представители мэрии в посте.
Ранее URA.RU писало, что в сотнях домов Кургана дали отопление. «Курганская генерирующая компания» предоставляла список из 184 домов, подключенных к теплоносителю.
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