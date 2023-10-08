В Кургане тепло получили более 2000 жилых домов и соцобъектов

09 октября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Отопление в Кургане получили жители 1707 жилых домов и 296 объектов социальной сферы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане теплоснабжение запущено в более чем 2000 многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Информацию об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале «Город Курган». «В Кургане продолжается запуск отопления в многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Теплоноситель получили 1707 многоквартирных домов. Запуск отопления в учреждениях социальной сферы на сегодняшний день практически завершен. В настоящее время отопление получают 55 зданий школ, 88 зданий детских садов (это 100% дошкольных учреждений), 47 зданий больниц», — пишет мэрия в канале. Также, по данным администрации, тепло было обеспечено для 106 зданий прочих учреждений. В них вошли: интернаты, реабилитационные центры, учреждения дополнительного образования и культуры. Сообщается, что департамент ЖКХ продолжает контролировать запуск отопления на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах. «Работа по заполнению систем и запуску теплоносителя продолжается и в вечерние часы. Число запущенных домов увеличивается с каждым часом», — отмечают представители мэрии в посте. Ранее URA.RU писало, что в сотнях домов Кургана дали отопление. «Курганская генерирующая компания» предоставляла список из 184 домов, подключенных к теплоносителю.

В Кургане теплоснабжение запущено в более чем 2000 многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Информацию об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале «Город Курган». «В Кургане продолжается запуск отопления в многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Теплоноситель получили 1707 многоквартирных домов. Запуск отопления в учреждениях социальной сферы на сегодняшний день практически завершен. В настоящее время отопление получают 55 зданий школ, 88 зданий детских садов (это 100% дошкольных учреждений), 47 зданий больниц», — пишет мэрия в канале. Также, по данным администрации, тепло было обеспечено для 106 зданий прочих учреждений. В них вошли: интернаты, реабилитационные центры, учреждения дополнительного образования и культуры. Сообщается, что департамент ЖКХ продолжает контролировать запуск отопления на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах. «Работа по заполнению систем и запуску теплоносителя продолжается и в вечерние часы. Число запущенных домов увеличивается с каждым часом», — отмечают представители мэрии в посте. Ранее URA.RU писало, что в сотнях домов Кургана дали отопление. «Курганская генерирующая компания» предоставляла список из 184 домов, подключенных к теплоносителю.