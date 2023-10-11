В Перми власти поговорили с иностранными студентами о вреде наркотиков

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День пограничника. Пермь, индусы, медики, студенты
На встречу с сотрудниками минтербезопасности Пермского края пришли студенты медакадемии (архивное фото) Фото:

В Перми специалисты министерства территориальной безопасности рассказали иностранным студентам о вреде наркотиков и ответственности за их распространение. На сайте ведомства сообщается, что участниками встречи стали студенты Пермского государственного медицинского университета. Беседу с ними провела начальник отдела по координации антинаркотической деятельности минтербезопасности Юлия Калабина.

«Главная наша задача при работе с иностранными студентами — давать информацию, исходя из проблем, с которыми они сталкиваются при учебе в нашей стране. При этом учитываем менталитет, непонимание особенностей русской речи. Поэтому специалисты отдела подготовили материалы и задачи на основании данных правоохранителей и самих ребят», — приводит минтербезопасности Прикамья слова Калабиной.

Преодолевать языковой барьер участникам встречи помогали сотрудники краевого центра иностранных обучающихся. Студенты рассказали о том, в каких ситуациях оказывались и вместе с представителями минтербезопасности разбирали их. Подобные встречи проходят в Перми не первый раз. В прошлом году участниками мероприятия стали 100 иностранных студентов.

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В Перми специалисты министерства территориальной безопасности рассказали иностранным студентам о вреде наркотиков и ответственности за их распространение. На сайте ведомства сообщается, что участниками встречи стали студенты Пермского государственного медицинского университета. Беседу с ними провела начальник отдела по координации антинаркотической деятельности минтербезопасности Юлия Калабина. «Главная наша задача при работе с иностранными студентами — давать информацию, исходя из проблем, с которыми они сталкиваются при учебе в нашей стране. При этом учитываем менталитет, непонимание особенностей русской речи. Поэтому специалисты отдела подготовили материалы и задачи на основании данных правоохранителей и самих ребят», — приводит минтербезопасности Прикамья слова Калабиной. Преодолевать языковой барьер участникам встречи помогали сотрудники краевого центра иностранных обучающихся. Студенты рассказали о том, в каких ситуациях оказывались и вместе с представителями минтербезопасности разбирали их. Подобные встречи проходят в Перми не первый раз. В прошлом году участниками мероприятия стали 100 иностранных студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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