В Перми власти поговорили с иностранными студентами о вреде наркотиков

11 октября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

На встречу с сотрудниками минтербезопасности Пермского края пришли студенты медакадемии (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми специалисты министерства территориальной безопасности рассказали иностранным студентам о вреде наркотиков и ответственности за их распространение. На сайте ведомства сообщается, что участниками встречи стали студенты Пермского государственного медицинского университета. Беседу с ними провела начальник отдела по координации антинаркотической деятельности минтербезопасности Юлия Калабина. «Главная наша задача при работе с иностранными студентами — давать информацию, исходя из проблем, с которыми они сталкиваются при учебе в нашей стране. При этом учитываем менталитет, непонимание особенностей русской речи. Поэтому специалисты отдела подготовили материалы и задачи на основании данных правоохранителей и самих ребят», — приводит минтербезопасности Прикамья слова Калабиной. Преодолевать языковой барьер участникам встречи помогали сотрудники краевого центра иностранных обучающихся. Студенты рассказали о том, в каких ситуациях оказывались и вместе с представителями минтербезопасности разбирали их. Подобные встречи проходят в Перми не первый раз. В прошлом году участниками мероприятия стали 100 иностранных студентов.

В Перми специалисты министерства территориальной безопасности рассказали иностранным студентам о вреде наркотиков и ответственности за их распространение. На сайте ведомства сообщается, что участниками встречи стали студенты Пермского государственного медицинского университета. Беседу с ними провела начальник отдела по координации антинаркотической деятельности минтербезопасности Юлия Калабина. «Главная наша задача при работе с иностранными студентами — давать информацию, исходя из проблем, с которыми они сталкиваются при учебе в нашей стране. При этом учитываем менталитет, непонимание особенностей русской речи. Поэтому специалисты отдела подготовили материалы и задачи на основании данных правоохранителей и самих ребят», — приводит минтербезопасности Прикамья слова Калабиной. Преодолевать языковой барьер участникам встречи помогали сотрудники краевого центра иностранных обучающихся. Студенты рассказали о том, в каких ситуациях оказывались и вместе с представителями минтербезопасности разбирали их. Подобные встречи проходят в Перми не первый раз. В прошлом году участниками мероприятия стали 100 иностранных студентов.