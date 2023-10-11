Гаврилов: отправка Западом помощи Израилю может изменить ход СВО

12 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Константин Гаврилов заявил, что США могут отправить в Израиль танки Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Помощь, предназначавшаяся США для поддержки Украины, может отойди Израилю, что резко изменит ход специальной военной операции (СВО), проводящейся Россией. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Венеции по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Палестино-израильский кризис может оказать непосредственное влияние на развитие проведение СВО. Дело в том, что сейчас все внимание общественности и спонсоров украинцев отвлечено конфликтом в Израиле, которому окажут военную помощь, может быть и ту, которая предназначалась Украине», — заявил Гаврилов в интервью «Известиям». По его словам, это «не означает, что Запад бросит украинцев, но количество помощи будет снижаться». «Теперь вряд ли танки Abrams пойдут на Украину, ведь их могут перебросить в Израиль, так как они больше приспособлены для пустынной местности, чем для украинских болот и распутья», — подчеркнул Гаврилов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Владимир Зеленский надоедает США и Европе из-за своей жадности, а также опасается того, что предназначенное для Киева оружие могут отправить в Израиль. По словам Пескова, у Зеленского тяжело продвигаются дела, ведь он находится в сложной ситуации. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября с ракетной атаки со стороны группировки ХАМАС по израильским территориям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощь, предназначавшаяся США для поддержки Украины, может отойди Израилю, что резко изменит ход специальной военной операции (СВО), проводящейся Россией. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Венеции по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Палестино-израильский кризис может оказать непосредственное влияние на развитие проведение СВО. Дело в том, что сейчас все внимание общественности и спонсоров украинцев отвлечено конфликтом в Израиле, которому окажут военную помощь, может быть и ту, которая предназначалась Украине», — заявил Гаврилов в интервью «Известиям». По его словам, это «не означает, что Запад бросит украинцев, но количество помощи будет снижаться». «Теперь вряд ли танки Abrams пойдут на Украину, ведь их могут перебросить в Израиль, так как они больше приспособлены для пустынной местности, чем для украинских болот и распутья», — подчеркнул Гаврилов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Владимир Зеленский надоедает США и Европе из-за своей жадности, а также опасается того, что предназначенное для Киева оружие могут отправить в Израиль. По словам Пескова, у Зеленского тяжело продвигаются дела, ведь он находится в сложной ситуации. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября с ракетной атаки со стороны группировки ХАМАС по израильским территориям.