Песков объяснил, почему война в Израиле невыгодна Зеленскому. Видео

Песков: Зеленский боится, что предназначенное для Киева оружие уйдет в Израиль

11 октября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава Украины Владимир Зеленский надоедает США и Европе из-за своей жадности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер опасается, что предназначенное оружие для Киева могут отправить в Израиль. «Во-первых, он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) начинает всем надоедать в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом, на что человек тратит наши деньги. <…> У него еще срабатывает профессиональная жадность: „Как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю?“» — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале репортера. По словам Пескова, Зеленский находится в сложной ситуации, у него тяжело продвигаются дела. Ранее украинский лидер сообщил, что боится переключение внимания Запада к эскалации на Ближнем Востоке. Война Израиля и сектора Газа началась 7 октября из-за ракетной атаки палестинского движения ХАМАС по израильским территориям, передает РАПСИ. Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона, передает «Национальная служба новостей».

Глава Украины Владимир Зеленский надоедает США и Европе из-за своей жадности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер опасается, что предназначенное оружие для Киева могут отправить в Израиль. «Во-первых, он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) начинает всем надоедать в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом, на что человек тратит наши деньги. <…> У него еще срабатывает профессиональная жадность: „Как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю?“» — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале репортера. По словам Пескова, Зеленский находится в сложной ситуации, у него тяжело продвигаются дела. Ранее украинский лидер сообщил, что боится переключение внимания Запада к эскалации на Ближнем Востоке. Война Израиля и сектора Газа началась 7 октября из-за ракетной атаки палестинского движения ХАМАС по израильским территориям, передает РАПСИ. Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона, передает «Национальная служба новостей».