Песков объяснил, почему война в Израиле невыгодна Зеленскому. Видео

Песков: Зеленский боится, что предназначенное для Киева оружие уйдет в Израиль
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Глава Украины Владимир Зеленский надоедает США и Европе из-за своей жадности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер опасается, что предназначенное оружие для Киева могут отправить в Израиль.

«Во-первых, он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) начинает всем надоедать в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом, на что человек тратит наши деньги. <…> У него еще срабатывает профессиональная жадность: „Как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю?“» — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале репортера. По словам Пескова, Зеленский находится в сложной ситуации, у него тяжело продвигаются дела.

Ранее украинский лидер сообщил, что боится переключение внимания Запада к эскалации на Ближнем Востоке. Война Израиля и сектора Газа началась 7 октября из-за ракетной атаки палестинского движения ХАМАС по израильским территориям, передает РАПСИ. Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Украины Владимир Зеленский надоедает США и Европе из-за своей жадности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер опасается, что предназначенное оружие для Киева могут отправить в Израиль. «Во-первых, он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) начинает всем надоедать в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом, на что человек тратит наши деньги. <…> У него еще срабатывает профессиональная жадность: „Как же причитающееся мне вооружение будут отдавать Израилю?“» — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале репортера. По словам Пескова, Зеленский находится в сложной ситуации, у него тяжело продвигаются дела. Ранее украинский лидер сообщил, что боится переключение внимания Запада к эскалации на Ближнем Востоке. Война Израиля и сектора Газа началась 7 октября из-за ракетной атаки палестинского движения ХАМАС по израильским территориям, передает РАПСИ. Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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