В России хотят ввести единые правила для тарифов на парковку

В России призвали ввести федеральные правила формирования тарифов и льгот на парковку, чтобы искоренить перекосы в регионах. С этим предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.
«Депутат Федоров с этой инициативой обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Он отметил, что льготные категории парковки определяются муниципалитетами на местах и в отсутствии федерального регулирования могут сильно различаться», — пишет RT со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо депутата Госдумы.
Из-за этого многодетная семья может пользоваться льготой в одном городе, а в другом городе льгота может отсутствовать. Депутат просит рассмотреть вопрос о целесообразности разработки ФЗ, который утвердит единые правила, льготы и тарифы для всех россиян при использовании платных парковок.
Ранее на десятки премиальных иномарок обрушились трубы на парковке ЖК в Москве. Инцидент произошел на парковке жилого комплекса «Хорошевский». Под завалами среди авто оказались несколько Mercedes и Porsche.
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