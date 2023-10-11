11 октября 2023

В России хотят ввести единые правила для тарифов на парковку

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург , автомобили, парковка
В Госдуме просят ввести единые тарифы для всех регионов Фото:

В России призвали ввести федеральные правила формирования тарифов и льгот на парковку, чтобы искоренить перекосы в регионах. С этим предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Депутат Федоров с этой инициативой обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Он отметил, что льготные категории парковки определяются муниципалитетами на местах и в отсутствии федерального регулирования могут сильно различаться», — пишет RT со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо депутата Госдумы.

Из-за этого многодетная семья может пользоваться льготой в одном городе, а в другом городе льгота может отсутствовать. Депутат просит рассмотреть вопрос о целесообразности разработки ФЗ, который утвердит единые правила, льготы и тарифы для всех россиян при использовании платных парковок.

Ранее на десятки премиальных иномарок обрушились трубы на парковке ЖК в Москве. Инцидент произошел на парковке жилого комплекса «Хорошевский». Под завалами среди авто оказались несколько Mercedes и Porsche.

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В России призвали ввести федеральные правила формирования тарифов и льгот на парковку, чтобы искоренить перекосы в регионах. С этим предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. «Депутат Федоров с этой инициативой обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Он отметил, что льготные категории парковки определяются муниципалитетами на местах и в отсутствии федерального регулирования могут сильно различаться», — пишет RT со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо депутата Госдумы. Из-за этого многодетная семья может пользоваться льготой в одном городе, а в другом городе льгота может отсутствовать. Депутат просит рассмотреть вопрос о целесообразности разработки ФЗ, который утвердит единые правила, льготы и тарифы для всех россиян при использовании платных парковок. Ранее на десятки премиальных иномарок обрушились трубы на парковке ЖК в Москве. Инцидент произошел на парковке жилого комплекса «Хорошевский». Под завалами среди авто оказались несколько Mercedes и Porsche.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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