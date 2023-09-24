Mash: на десятки премиальных иномарок обрушились трубы на парковке ЖК в Москве. Видео

24 сентября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Жильцы не могут добраться до своих авто из-за обвала труб на парковке Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве на люксовые иномарки, среди которых Mercedes и Porsche пострадали из-за обрушения труб на парковке жилого комплекса «Хорошевский». Об этом написали в telegram-канале Mash. «Несколько разбитых Mercedes, Porsche, а также с десяток других иномарок прямиком с парковки ЖК „Хорошевский“ в Москве, где сегодня утром обрушились трубы», — передает telegram-канал. По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее несколько автомобилей на десятки миллионов рублей находятся под завалами. При этом жильцы «Хорошевского» не могут добраться до своих машин.

В Москве на люксовые иномарки, среди которых Mercedes и Porsche пострадали из-за обрушения труб на парковке жилого комплекса «Хорошевский». Об этом написали в telegram-канале Mash. «Несколько разбитых Mercedes, Porsche, а также с десяток других иномарок прямиком с парковки ЖК „Хорошевский“ в Москве, где сегодня утром обрушились трубы», — передает telegram-канал. По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее несколько автомобилей на десятки миллионов рублей находятся под завалами. При этом жильцы «Хорошевского» не могут добраться до своих машин.