Mash: на десятки премиальных иномарок обрушились трубы на парковке ЖК в Москве. Видео

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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Жильцы не могут добраться до своих авто из-за обвала труб на парковке Фото:

В Москве на люксовые иномарки, среди которых Mercedes и Porsche пострадали из-за обрушения труб на парковке жилого комплекса «Хорошевский». Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Несколько разбитых Mercedes, Porsche, а также с десяток других иномарок прямиком с парковки ЖК „Хорошевский“ в Москве, где сегодня утром обрушились трубы», — передает telegram-канал. По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Тем не менее несколько автомобилей на десятки миллионов рублей находятся под завалами. При этом жильцы «Хорошевского» не могут добраться до своих машин.

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В Москве на люксовые иномарки, среди которых Mercedes и Porsche пострадали из-за обрушения труб на парковке жилого комплекса «Хорошевский». Об этом написали в telegram-канале Mash. «Несколько разбитых Mercedes, Porsche, а также с десяток других иномарок прямиком с парковки ЖК „Хорошевский“ в Москве, где сегодня утром обрушились трубы», — передает telegram-канал. По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее несколько автомобилей на десятки миллионов рублей находятся под завалами. При этом жильцы «Хорошевского» не могут добраться до своих машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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