11 октября 2023

ТАСС: в пермской шахте на руднике из-за обрушения кровли погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
Один человек погиб при обрушении в шахте (архивное фото) Фото:

На Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае произошло обрушение кровли. Есть один погибший, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Обрушение кровли произошло на Усть-Яйвинском руднике. Есть погибший», — написал ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

На месте обрушения работают 27 спасателей. От МЧС России направлено 14 человек и три единицы техники.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае произошло обрушение кровли. Есть один погибший, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Обрушение кровли произошло на Усть-Яйвинском руднике. Есть погибший», — написал ТАСС со ссылкой на информацию ведомства. На месте обрушения работают 27 спасателей. От МЧС России направлено 14 человек и три единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...