ТАСС: в пермской шахте на руднике из-за обрушения кровли погиб человек

Один человек погиб при обрушении в шахте (архивное фото)
На Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае произошло обрушение кровли. Есть один погибший, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Обрушение кровли произошло на Усть-Яйвинском руднике. Есть погибший», — написал ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.
На месте обрушения работают 27 спасателей. От МЧС России направлено 14 человек и три единицы техники.
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