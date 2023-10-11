Цены на верхнюю одежду в России выросли на 25% с началом осени

12 октября 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Доля импортных пальто на рынке составляет 74% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С началом осени в России на четверть увеличились цены на верхнюю одежду. Такие данные приводят аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». «В сентябре россияне приобретали пальто в среднем за 9754 рубля. В сравнении со средней ценой за три летних месяца стоимость этого товара выросла на 21,8%. Тогда пальто в среднем покупали за 8006 рублей. При этом средняя стоимость плаща за это время выросла на 34,3% и составила 7360 рублей против 5479 рублей летом. Стоимость куртки увеличилась на 37,1% — 5494 рубля в сентябре против 4008 рублей летом», — приводят данные аналитиков «Известия». Стоимость ветровок увеличилась всего на 9,7%. Летом средняя цена на такой тип одежды составляла 2797 рублей, сейчас — 3067 рублей. Эксперты считают рост цен закономерным. В сезон увеличивается спрос, на рынке появляются новые коллекции. Отмечается, что доля импортных пальто на рынке составляет 74%. Плащи в основном производятся в России, из-за рубежа в страну поступает лишь 25%. За 2023 год в РФ из-за границы привезли 47,3 млн плащей, пальто, ветровок и курток. В этом году россияне чаще покупают куртки. На этот вид верхней одежды приходится 72% всех продаж. Пальто приобретают реже — всего 14% от общего объема проданных товаров, ветровки — 10%, а плащи — 2%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С началом осени в России на четверть увеличились цены на верхнюю одежду. Такие данные приводят аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». «В сентябре россияне приобретали пальто в среднем за 9754 рубля. В сравнении со средней ценой за три летних месяца стоимость этого товара выросла на 21,8%. Тогда пальто в среднем покупали за 8006 рублей. При этом средняя стоимость плаща за это время выросла на 34,3% и составила 7360 рублей против 5479 рублей летом. Стоимость куртки увеличилась на 37,1% — 5494 рубля в сентябре против 4008 рублей летом», — приводят данные аналитиков «Известия». Стоимость ветровок увеличилась всего на 9,7%. Летом средняя цена на такой тип одежды составляла 2797 рублей, сейчас — 3067 рублей. Эксперты считают рост цен закономерным. В сезон увеличивается спрос, на рынке появляются новые коллекции. Отмечается, что доля импортных пальто на рынке составляет 74%. Плащи в основном производятся в России, из-за рубежа в страну поступает лишь 25%. За 2023 год в РФ из-за границы привезли 47,3 млн плащей, пальто, ветровок и курток. В этом году россияне чаще покупают куртки. На этот вид верхней одежды приходится 72% всех продаж. Пальто приобретают реже — всего 14% от общего объема проданных товаров, ветровки — 10%, а плащи — 2%.