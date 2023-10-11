В России упал спрос на иномарки российской сборки

12 октября 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

55% автомобилей, проданных в сентябре, были ввезены в Россию из-за рубежа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доля иномарок российской сборки в продажах новых автомобилей упала втрое. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». «55% автомобилей, проданных в сентябре, были ввезены в Россию из-за рубежа, на официальный импорт пришлось 44%, на параллельный — 11%. По данным Федеральной таможенной службы, с начала года было задекларировано более 415 тысяч автомобилей. При этом продажи российских иномарок за год снизились втрое. Если в сентябре 2022 года они занимали 31% рынка, то в прошлом месяце всего 11%», — пишут «Известия» со ссылкой на агентство. Директор «Автостата» Сергей Целиков уточнил, что бренды Evolute и «Москвич» при подсчете отнесли к российским, несмотря на китайское происхождение моделей. Также в 2022 году ряд производителей автомобилей покинули рынок, либо приостановили производство в нашей стране. На данный момент запасы произведенных в России машин практически иссякли, отмечают «Известия». Ранее сообщалось, что в России подорожали самые доступные в цене отечественные автомобили. В среднем их стоимость увеличилась примерно на 100 тысяч рублей. Например, седан Vesta Cross на старте продаж предлагался за 1,685 миллиона рублей, а сейчас его официальная цена составляет 1,818 миллиона рублей.

Доля иномарок российской сборки в продажах новых автомобилей упала втрое. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». «55% автомобилей, проданных в сентябре, были ввезены в Россию из-за рубежа, на официальный импорт пришлось 44%, на параллельный — 11%. По данным Федеральной таможенной службы, с начала года было задекларировано более 415 тысяч автомобилей. При этом продажи российских иномарок за год снизились втрое. Если в сентябре 2022 года они занимали 31% рынка, то в прошлом месяце всего 11%», — пишут «Известия» со ссылкой на агентство. Директор «Автостата» Сергей Целиков уточнил, что бренды Evolute и «Москвич» при подсчете отнесли к российским, несмотря на китайское происхождение моделей. Также в 2022 году ряд производителей автомобилей покинули рынок, либо приостановили производство в нашей стране. На данный момент запасы произведенных в России машин практически иссякли, отмечают «Известия». Ранее сообщалось, что в России подорожали самые доступные в цене отечественные автомобили. В среднем их стоимость увеличилась примерно на 100 тысяч рублей. Например, седан Vesta Cross на старте продаж предлагался за 1,685 миллиона рублей, а сейчас его официальная цена составляет 1,818 миллиона рублей.