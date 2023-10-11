11 октября 2023

В России упал спрос на иномарки российской сборки

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, приборная панель, китайский автопром, exeed, эксид, кроссовер
55% автомобилей, проданных в сентябре, были ввезены в Россию из-за рубежа Фото:

Доля иномарок российской сборки в продажах новых автомобилей упала втрое. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«55% автомобилей, проданных в сентябре, были ввезены в Россию из-за рубежа, на официальный импорт пришлось 44%, на параллельный — 11%. По данным Федеральной таможенной службы, с начала года было задекларировано более 415 тысяч автомобилей. При этом продажи российских иномарок за год снизились втрое. Если в сентябре 2022 года они занимали 31% рынка, то в прошлом месяце всего 11%», — пишут «Известия» со ссылкой на агентство.

Директор «Автостата» Сергей Целиков уточнил, что бренды Evolute и «Москвич» при подсчете отнесли к российским, несмотря на китайское происхождение моделей. Также в 2022 году ряд производителей автомобилей покинули рынок, либо приостановили производство в нашей стране. На данный момент запасы произведенных в России машин практически иссякли, отмечают «Известия».

Ранее сообщалось, что в России подорожали самые доступные в цене отечественные автомобили. В среднем их стоимость увеличилась примерно на 100 тысяч рублей. Например, седан Vesta Cross на старте продаж предлагался за 1,685 миллиона рублей, а сейчас его официальная цена составляет 1,818 миллиона рублей.

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Доля иномарок российской сборки в продажах новых автомобилей упала втрое. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». «55% автомобилей, проданных в сентябре, были ввезены в Россию из-за рубежа, на официальный импорт пришлось 44%, на параллельный — 11%. По данным Федеральной таможенной службы, с начала года было задекларировано более 415 тысяч автомобилей. При этом продажи российских иномарок за год снизились втрое. Если в сентябре 2022 года они занимали 31% рынка, то в прошлом месяце всего 11%», — пишут «Известия» со ссылкой на агентство. Директор «Автостата» Сергей Целиков уточнил, что бренды Evolute и «Москвич» при подсчете отнесли к российским, несмотря на китайское происхождение моделей. Также в 2022 году ряд производителей автомобилей покинули рынок, либо приостановили производство в нашей стране. На данный момент запасы произведенных в России машин практически иссякли, отмечают «Известия». Ранее сообщалось, что в России подорожали самые доступные в цене отечественные автомобили. В среднем их стоимость увеличилась примерно на 100 тысяч рублей. Например, седан Vesta Cross на старте продаж предлагался за 1,685 миллиона рублей, а сейчас его официальная цена составляет 1,818 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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