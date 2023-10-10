В РФ подорожали самые доступные отечественные авто

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Цены на российские авто выросли на порядка 100 тысяч рублей Фото:

В России подорожали самые доступные по цене отечественные автомобили. Их стоимость в среднем подскочила на порядка 100 тысяч рублей.

«Самым ярким примером выступает седан Vesta Cross в топовом исполнении Techno. На старте продаж он предлагался за 1,685 миллиона рублей без учета доплаты за цвет металлик в размере 15 тысяч. <…> Сейчас ее официальная цена составляет 1,818 миллиона рублей — то есть на 133 тысячи выше, чем на старте продаж», — передает портал Autonews.

Также на 80 тысяч подорожала Vesta в комплектации Life. Ранее она стоила 1,421 миллиона рублей, после чего стоимость увеличилась до 1,501 миллиона. Также цена на комплектацию Enjoy повысилась с 1,463 до 1,561 миллиона рублей.

Также подорожал UAZ Patriot. В октябре автомобилю вернули функцию блокировки заднего дифференциала, что увеличило его стоимость на дополнительные 45 тысяч рублей. Теперь за отечественный внедорожник версии «Евро-2» просят не менее 1,53 миллиона рублей. Также авто, имеющее двигатель «Евро-5» будет стоить на 20 тысяч дороже.

Еще в конце сентября российские автодилеры предположили, что за 2023 год российские машины могут подорожать на 30%. Причиной тому является ослабление курса рубля, а также повышение утилизационного сбора, передает Life.

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В России подорожали самые доступные по цене отечественные автомобили. Их стоимость в среднем подскочила на порядка 100 тысяч рублей. «Самым ярким примером выступает седан Vesta Cross в топовом исполнении Techno. На старте продаж он предлагался за 1,685 миллиона рублей без учета доплаты за цвет металлик в размере 15 тысяч. <…> Сейчас ее официальная цена составляет 1,818 миллиона рублей — то есть на 133 тысячи выше, чем на старте продаж», — передает портал Autonews. Также на 80 тысяч подорожала Vesta в комплектации Life. Ранее она стоила 1,421 миллиона рублей, после чего стоимость увеличилась до 1,501 миллиона. Также цена на комплектацию Enjoy повысилась с 1,463 до 1,561 миллиона рублей. Также подорожал UAZ Patriot. В октябре автомобилю вернули функцию блокировки заднего дифференциала, что увеличило его стоимость на дополнительные 45 тысяч рублей. Теперь за отечественный внедорожник версии «Евро-2» просят не менее 1,53 миллиона рублей. Также авто, имеющее двигатель «Евро-5» будет стоить на 20 тысяч дороже. Еще в конце сентября российские автодилеры предположили, что за 2023 год российские машины могут подорожать на 30%. Причиной тому является ослабление курса рубля, а также повышение утилизационного сбора, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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