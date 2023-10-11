Мотоцикл, на котором ехал подросток, предназначен только для гоночных трасс Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) подросток на кроссовом мотоцикле въехал в пассажирскую «Газель». Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

«11 октября в 20:30 в районе дома № 65В по улице Международной 59-летний водитель автобуса ГАЗ, поворачивая налево вне перекрестка, не уступил дорогу мотоциклу „KAYO T2 Enduro“ под управлением 14-летнего водителя. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции отметили, что мотоцикл, на котором передвигался подросток, принадлежит к категории «спортивный инвентарь». Он не оборудован осветительными приборами и звуковым сигналом и не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования.

Авария произошла на конечной остановке на разворотном кольце Фото: пресс-служба ГИБДД г. Копейска