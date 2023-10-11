11 октября 2023

В Копейске подросток на спортивном мотоцикле въехал в пассажирский автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, соревнования, мотоциклист, мотоцикл, кросс, трасса, мотоспорт
Мотоцикл, на котором ехал подросток, предназначен только для гоночных трасс Фото:

В Копейске (Челябинская область) подросток на кроссовом мотоцикле въехал в пассажирскую «Газель». Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

«11 октября в 20:30 в районе дома № 65В по улице Международной 59-летний водитель автобуса ГАЗ, поворачивая налево вне перекрестка, не уступил дорогу мотоциклу „KAYO T2 Enduro“ под управлением 14-летнего водителя. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции отметили, что мотоцикл, на котором передвигался подросток, принадлежит к категории «спортивный инвентарь». Он не оборудован осветительными приборами и звуковым сигналом и не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования.

Авария произошла на конечной остановке на разворотном кольце
Авария произошла на конечной остановке на разворотном кольце
Фото:
Мотоцикл не оснащен фарами, и водитель автобуса не увидел его в темноте
Мотоцикл не оснащен фарами, и водитель автобуса не увидел его в темноте
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) подросток на кроссовом мотоцикле въехал в пассажирскую «Газель». Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. «11 октября в 20:30 в районе дома № 65В по улице Международной 59-летний водитель автобуса ГАЗ, поворачивая налево вне перекрестка, не уступил дорогу мотоциклу „KAYO T2 Enduro“ под управлением 14-летнего водителя. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе. В Госавтоинспекции отметили, что мотоцикл, на котором передвигался подросток, принадлежит к категории «спортивный инвентарь». Он не оборудован осветительными приборами и звуковым сигналом и не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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