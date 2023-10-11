Суд Салехарда оставил подозреваемого во взятках чиновника на свободе

В ЯНАО суд отказался заключить под стражу сотрудника УКС, попавшегося на взятке

В ЯНАО суд оставил на свободе подозреваемого во взятке начотдела УКС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) начальник отдела технического надзора управления капитального строительства (УКС) Роман Попов подозревается в получении взятки в особо-крупном размере. Несмотря на ходатайство стороны обвинения заключить подозреваемого под стражу, суд решил оставить подозреваемого на свободе, с внесением залога, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Начальник отдела технадзора УКС в Салехарде Попов и бывший инженер Анатолий Рудик подозреваются в получении взятки почти в два миллиона рублей, что является особо крупным размером. В интересах следствия сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения заключение под стражу дважды, но судьи оставили подозреваемых на свободе», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Вопрос о мере пресечения ставился в суде дважды. В первый раз судья по гражданским делам оставил Попова на свободе под залогом в 730 тысяч рублей и запретом общения со свидетелями. На прошедшем 12 октября заседании уже другой судья также рассмотрел ходатайство стороны обвинения об изменении меры пресечения, но только увеличил залоговую сумму до полутора миллионов. Сумма назначенного залога по-прежнему меньше взятки в один миллион 950 тысяч рублей, в получении которой подозреваются указанные лица.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу СУ СКР с просьбой прокомментировать ситуацию, там сообщили, что в отношении подозреваемых действительно возбуждено уголовное дело, вопрос о мере пресечения находится в компетенции суда. В пресс-службе мэрии Салехарда на вопрос корреспондента сохраняет ли Попов свою должность обещали дать ответ позже.