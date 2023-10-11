11 октября 2023

Тюменская область получила новую пожарную технику

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожар, пожарная охрана, пожарная техника, пожарные машины, мсч россии
В Тюменскую область прибыла партия пожарной техники Фото:

В Тюменскую область направили новую пожарную технику. Регион получил 7 пожарно-спасательных автомобилей и 2 единицы спецтехники. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«7 пожарно-спасательных автомобилей и 2 единицы специальной техники предназначены для противопожарной службы Тюменской области и Главного управления МЧС России по региону. Машины будут работать в том числе в Вагайском, Армизонском, Аромашевском районах», — сообщает правительство.

В инфоцентре добавили, что вся техника отечественного производства. Ранее министр МЧС Александр Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона. Глава МЧС несколько раз навестил регион перед началом пожароопасного сезона.

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В Тюменскую область направили новую пожарную технику. Регион получил 7 пожарно-спасательных автомобилей и 2 единицы спецтехники. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «7 пожарно-спасательных автомобилей и 2 единицы специальной техники предназначены для противопожарной службы Тюменской области и Главного управления МЧС России по региону. Машины будут работать в том числе в Вагайском, Армизонском, Аромашевском районах», — сообщает правительство. В инфоцентре добавили, что вся техника отечественного производства. Ранее министр МЧС Александр Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона. Глава МЧС несколько раз навестил регион перед началом пожароопасного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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