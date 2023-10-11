Тюменская область получила новую пожарную технику

В Тюменскую область направили новую пожарную технику. Регион получил 7 пожарно-спасательных автомобилей и 2 единицы спецтехники. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
«7 пожарно-спасательных автомобилей и 2 единицы специальной техники предназначены для противопожарной службы Тюменской области и Главного управления МЧС России по региону. Машины будут работать в том числе в Вагайском, Армизонском, Аромашевском районах», — сообщает правительство.
В инфоцентре добавили, что вся техника отечественного производства. Ранее министр МЧС Александр Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона. Глава МЧС несколько раз навестил регион перед началом пожароопасного сезона.
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