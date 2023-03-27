27 марта 2023

Куренков выделил Тюмени новую технику в преддверии пожароопасного сезона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Благодаря министру МЧС Александру Куренкову, в Тюмени появились новые пожарные цистерны Фото:

Министр МЧС Александр Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Благодарю Министра Александра Куренкова за новую пожарно-спасательную технику для служб МЧС, которые расположены в Тюменской области. Они получат автоцистерны тяжелого класса, бортовой автомобиль „Урал“, лестницу с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию и катер. Всего 42 единицы», — говорится в сообщении.

Моор добавил, что вся пожарная техника встанет на боевое дежурство уже сегодня. «Очень важно, что новая техника пришла к нам в регион до наступления паводка и пожароопасного сезона», — отметил тюменский губернатор.

Ранее URA.RU рассказало, министр МЧС прибыл в Тюмень. Свой визит Куренков начал с возложения цветов к памятнику погибшим спасателям. Так же министр намерен посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть.

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Министр МЧС Александр Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Благодарю Министра Александра Куренкова за новую пожарно-спасательную технику для служб МЧС, которые расположены в Тюменской области. Они получат автоцистерны тяжелого класса, бортовой автомобиль „Урал“, лестницу с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию и катер. Всего 42 единицы», — говорится в сообщении. Моор добавил, что вся пожарная техника встанет на боевое дежурство уже сегодня. «Очень важно, что новая техника пришла к нам в регион до наступления паводка и пожароопасного сезона», — отметил тюменский губернатор. Ранее URA.RU рассказало, министр МЧС прибыл в Тюмень. Свой визит Куренков начал с возложения цветов к памятнику погибшим спасателям. Так же министр намерен посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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