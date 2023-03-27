Куренков выделил Тюмени новую технику в преддверии пожароопасного сезона. Фото

28 марта 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Благодаря министру МЧС Александру Куренкову, в Тюмени появились новые пожарные цистерны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр МЧС Александр Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Благодарю Министра Александра Куренкова за новую пожарно-спасательную технику для служб МЧС, которые расположены в Тюменской области. Они получат автоцистерны тяжелого класса, бортовой автомобиль „Урал“, лестницу с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию и катер. Всего 42 единицы», — говорится в сообщении. Моор добавил, что вся пожарная техника встанет на боевое дежурство уже сегодня. «Очень важно, что новая техника пришла к нам в регион до наступления паводка и пожароопасного сезона», — отметил тюменский губернатор. Ранее URA.RU рассказало, министр МЧС прибыл в Тюмень. Свой визит Куренков начал с возложения цветов к памятнику погибшим спасателям. Так же министр намерен посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть. Фото — информационный центр правительства Тюменской области

Министр МЧС Александр Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Благодарю Министра Александра Куренкова за новую пожарно-спасательную технику для служб МЧС, которые расположены в Тюменской области. Они получат автоцистерны тяжелого класса, бортовой автомобиль „Урал“, лестницу с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию и катер. Всего 42 единицы», — говорится в сообщении. Моор добавил, что вся пожарная техника встанет на боевое дежурство уже сегодня. «Очень важно, что новая техника пришла к нам в регион до наступления паводка и пожароопасного сезона», — отметил тюменский губернатор. Ранее URA.RU рассказало, министр МЧС прибыл в Тюмень. Свой визит Куренков начал с возложения цветов к памятнику погибшим спасателям. Так же министр намерен посетить учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть.