В ХМАО родители бьют тревогу из-за перевода детсадов на новую систему питания

Жители Нефтеюганска боятся ухудшения качества питания дошкольников

Комбинат школьного питания будет поставлять еду в некоторые детские сады Нягани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске родители воспитанников детсадов боятся ухудшения качества их питания из-за перехода на новую систему. Среди общественности курсируют слухи о том, что за кормление детей будет отвечать «Комбинат школьного питания». Об этом URA.RU сообщила одна из родительниц по имени Анастасия.

«Садики отдают в КШП — это правда. Почему не сообщили об этом родителям ребятишек мы не знаем. Кормить детей будут из бочков, еду будут привозить. Это не слухи, приказ просто скрывают, чтобы все не возмущались. Значит, питание будет хуже? Макароны да каша? У кого есть школьники — знают», — рассказала обеспокоенная женщина. По словам Анастасии, родители дошкольников, несогласные с внедрением новой системы, собирают подписи для обращения к губернатору Югры Наталье Комаровой.

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале сообщила о том, что мэрия не собирается переводить все детсады на обслуживание «Комбинатом школьного питания». «Уважаемые родители, в настоящее время организация питания детей в дошкольных учреждениях города осуществляется как самими образовательными организациями, так и МГУП „Комбинат школьного питания“ — это 7 детских садов, которые относятся к школам. Обращаю ваше внимание, что во всех учреждениях приготовление пищи производится на базе своих пищеблоков. Убедительно прошу не волноваться, проверять поступающие сведения и доверять только официальным источникам информации», — прокомментировала глава Нефтеюганска.