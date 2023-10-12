El Mundo: война в Израиле может распространиться на Францию

12 октября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Конфликт Израиля и Палестины может распространиться на Францию, но страна пытается предотвратить это Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Во Франции задержали 20 людей за совершение антисемитских нападений. Париж хочет предотвратить перенос конфликта Израиля и Палестины к себе в страну. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран. «Париж хочет „избежать эскалации“ и предотвратить „импорт конфликта“ во Францию», — передает слова Верана издание El Mundo . Он заявляет о том, что еврейская община в нынешней ситуации имеет защиту правительства. Кроме того, стало известно, что за антисемитские нападения задержали 20 человек. Также на данный момент примерно в 500 режимных объектах, еврейских школах и синагогах усилены меры безопасности. Ранее сообщалось, что Европа погружается в хаос из-за войны между Израилем и Палестиной. Сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки. Они преследуют евреев и не позволяют скорбящим возлагать цветы.

Во Франции задержали 20 людей за совершение антисемитских нападений. Париж хочет предотвратить перенос конфликта Израиля и Палестины к себе в страну. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран. «Париж хочет „избежать эскалации“ и предотвратить „импорт конфликта“ во Францию», — передает слова Верана издание El Mundo. Он заявляет о том, что еврейская община в нынешней ситуации имеет защиту правительства. Кроме того, стало известно, что за антисемитские нападения задержали 20 человек. Также на данный момент примерно в 500 режимных объектах, еврейских школах и синагогах усилены меры безопасности. Ранее сообщалось, что Европа погружается в хаос из-за войны между Израилем и Палестиной. Сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки. Они преследуют евреев и не позволяют скорбящим возлагать цветы.