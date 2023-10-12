Европа погружается в хаос из-за войны в Израиле

The Times: сторонники ХАМАС устраивают беспорядки в Британии
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Сторонники движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии и преследуют евреев, заявили в СМИ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии. Они не позволяют скорбящим возлагать цветы и преследуют евреев. Об этом сообщает газета The Times.

«После исчезновения Израиля кто защитит нас, евреев в Европе, если нам это понадобится? Политики появлялись в синагогах и на пикетах и произносили красивые речи, но пропалестинская толпа оккупировала всю улицу перед посольством Израиля, не позволяя скорбящим возлагать цветы, запускать фейерверки», — пишет автор материала. Также стало известно, что толпа палестинцев преследовала еврея, который снимал их на видео.

Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в Израиль 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа, а позже бъявил о начале полномасштабной войны. Политолог Армен Гаспарян выдвинул предположение, что конфликт между Палестиной и Израилем может привести к началу Третьей мировой войны и массовому террору.

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Сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии. Они не позволяют скорбящим возлагать цветы и преследуют евреев. Об этом сообщает газета The Times. «После исчезновения Израиля кто защитит нас, евреев в Европе, если нам это понадобится? Политики появлялись в синагогах и на пикетах и произносили красивые речи, но пропалестинская толпа оккупировала всю улицу перед посольством Израиля, не позволяя скорбящим возлагать цветы, запускать фейерверки», — пишет автор материала. Также стало известно, что толпа палестинцев преследовала еврея, который снимал их на видео. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в Израиль 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа, а позже бъявил о начале полномасштабной войны. Политолог Армен Гаспарян выдвинул предположение, что конфликт между Палестиной и Израилем может привести к началу Третьей мировой войны и массовому террору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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