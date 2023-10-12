12 октября 2023

Чиновница курганского округа подарила бинокль бойцу СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., бинокль
Врио главы Белозерского округа встретилась с бойцом СВО и подарила ему бинокль Фото:

Временно исполняющая обязанности главы администрации Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова встретилась с земляком, который приехал в отпуск из зоны спецоперации. Она подарила бойцу бинокль и рассказала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Алексей — наш земляк из группы мобилизованных белозерцев, которые защищают Отечество в специальной военной операции. Бинокль, который вручили бойцу — пусть поможет ему и его товарищам в ратных делах», — написала в посте Богданова.

Глава округа подчеркнула, что Алексей проводит свой короткий отпуск дома, помогает в житейских делах, встречается с родными и друзьями. Чиновница добавила, что на встрече боец рассказал о том, что на фронте бытовые условия скромные, но нормальные, вооружения достаточно, еще и трофейное захватывают.

Ранее житель деревни Сорокино Куртамышского округа (Курганская область) подарил бойцам СВО солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Такую помощь оказал Вячеслав Лешуков, его подарки уже доставили на фронт.

Врио главы Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова вручила бинокль бойцу СВО
Врио главы Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова вручила бинокль бойцу СВО
Фото:

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Временно исполняющая обязанности главы администрации Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова встретилась с земляком, который приехал в отпуск из зоны спецоперации. Она подарила бойцу бинокль и рассказала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Алексей — наш земляк из группы мобилизованных белозерцев, которые защищают Отечество в специальной военной операции. Бинокль, который вручили бойцу — пусть поможет ему и его товарищам в ратных делах», — написала в посте Богданова. Глава округа подчеркнула, что Алексей проводит свой короткий отпуск дома, помогает в житейских делах, встречается с родными и друзьями. Чиновница добавила, что на встрече боец рассказал о том, что на фронте бытовые условия скромные, но нормальные, вооружения достаточно, еще и трофейное захватывают. Ранее житель деревни Сорокино Куртамышского округа (Курганская область) подарил бойцам СВО солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Такую помощь оказал Вячеслав Лешуков, его подарки уже доставили на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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