Чиновница курганского округа подарила бинокль бойцу СВО. Фото

13 октября 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Врио главы Белозерского округа встретилась с бойцом СВО и подарила ему бинокль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Временно исполняющая обязанности главы администрации Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова встретилась с земляком, который приехал в отпуск из зоны спецоперации. Она подарила бойцу бинокль и рассказала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Алексей — наш земляк из группы мобилизованных белозерцев, которые защищают Отечество в специальной военной операции. Бинокль, который вручили бойцу — пусть поможет ему и его товарищам в ратных делах», — написала в посте Богданова. Глава округа подчеркнула, что Алексей проводит свой короткий отпуск дома, помогает в житейских делах, встречается с родными и друзьями. Чиновница добавила, что на встрече боец рассказал о том, что на фронте бытовые условия скромные, но нормальные, вооружения достаточно, еще и трофейное захватывают. Ранее житель деревни Сорокино Куртамышского округа (Курганская область) подарил бойцам СВО солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Такую помощь оказал Вячеслав Лешуков, его подарки уже доставили на фронт. Врио главы Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова вручила бинокль бойцу СВО Фото: страница Натальи Богдановой, врио главы администрации Белозерского округа в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/feed?z=photo51475710_457239814%2Fwall-177990871_6386

Временно исполняющая обязанности главы администрации Белозерского округа Курганской области Наталья Богданова встретилась с земляком, который приехал в отпуск из зоны спецоперации. Она подарила бойцу бинокль и рассказала об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Алексей — наш земляк из группы мобилизованных белозерцев, которые защищают Отечество в специальной военной операции. Бинокль, который вручили бойцу — пусть поможет ему и его товарищам в ратных делах», — написала в посте Богданова. Глава округа подчеркнула, что Алексей проводит свой короткий отпуск дома, помогает в житейских делах, встречается с родными и друзьями. Чиновница добавила, что на встрече боец рассказал о том, что на фронте бытовые условия скромные, но нормальные, вооружения достаточно, еще и трофейное захватывают. Ранее житель деревни Сорокино Куртамышского округа (Курганская область) подарил бойцам СВО солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Такую помощь оказал Вячеслав Лешуков, его подарки уже доставили на фронт.