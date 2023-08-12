Курганец подарил солдатскую печь бойцам СВО. Фото

13 августа 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Курганец передал бойцам СВО походную печь, которая хранилась у него дома Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Житель деревни Сорокино Куртамышского округа (Курганская область) подарил бойцам СВО солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Об этом рассказала сотрудница мэрии округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратился Вячеслав Лешуков из деревни Сорокино и предложил для наших ребят солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Очень нужная вещь там», — написала в посте Булатова. Сотрудница мэрии добавила, что печь уже доставлена по назначению. По словам Булатовой, в зоне СВО нужны автомобили высокой проходимости. Готовы взять и отремонтировать, — обратилась чиновница с предложением к жителям. Ранее жители Курганской области бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Вес посылок по нормативам почты не должен превышать 10 килограмм. Житель курганской деревни Сорокино (Куртамышский округ) передал походную печь бойцам СВО Фото: с личной страницы Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id250633000 Боец в зоне СВО получил печь и шанцевый инструмент от жителя Курганской области Фото: с личной страницы Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id250633000

Житель деревни Сорокино Куртамышского округа (Курганская область) подарил бойцам СВО солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Об этом рассказала сотрудница мэрии округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратился Вячеслав Лешуков из деревни Сорокино и предложил для наших ребят солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Очень нужная вещь там», — написала в посте Булатова. Сотрудница мэрии добавила, что печь уже доставлена по назначению. По словам Булатовой, в зоне СВО нужны автомобили высокой проходимости. Готовы взять и отремонтировать, — обратилась чиновница с предложением к жителям. Ранее жители Курганской области бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Вес посылок по нормативам почты не должен превышать 10 килограмм.