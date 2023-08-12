12 августа 2023
11 августа 2023

Курганец подарил солдатскую печь бойцам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разведчики. stock, засада, разведчик, спецназ, сво, stock
Курганец передал бойцам СВО походную печь, которая хранилась у него дома Фото:

Житель деревни Сорокино Куртамышского округа (Курганская область) подарил бойцам СВО солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Об этом рассказала сотрудница мэрии округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ко мне обратился Вячеслав Лешуков из деревни Сорокино и предложил для наших ребят солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Очень нужная вещь там», — написала в посте Булатова.

Сотрудница мэрии добавила, что печь уже доставлена по назначению. По словам Булатовой, в зоне СВО нужны автомобили высокой проходимости. Готовы взять и отремонтировать, — обратилась чиновница с предложением к жителям.

Ранее жители Курганской области бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Вес посылок по нормативам почты не должен превышать 10 килограмм.

Житель курганской деревни Сорокино (Куртамышский округ) передал походную печь бойцам СВО
Житель курганской деревни Сорокино (Куртамышский округ) передал походную печь бойцам СВО
Фото:
Боец в зоне СВО получил печь и шанцевый инструмент от жителя Курганской области
Боец в зоне СВО получил печь и шанцевый инструмент от жителя Курганской области
Фото:

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Житель деревни Сорокино Куртамышского округа (Курганская область) подарил бойцам СВО солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Об этом рассказала сотрудница мэрии округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратился Вячеслав Лешуков из деревни Сорокино и предложил для наших ребят солдатскую печь с комплектом шанцевого инструмента. Очень нужная вещь там», — написала в посте Булатова. Сотрудница мэрии добавила, что печь уже доставлена по назначению. По словам Булатовой, в зоне СВО нужны автомобили высокой проходимости. Готовы взять и отремонтировать, — обратилась чиновница с предложением к жителям. Ранее жители Курганской области бесплатно отправили в зону спецоперации 220 посылок через «Почту России». Вес посылок по нормативам почты не должен превышать 10 килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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