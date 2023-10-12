В Челябинской области бензин подорожал на 14%. Инфографика

Челябинскстат: цены на бензин в Челябинской области подскочили на 14%

13 октября 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

В Челябинской области сравнили динамику цен на бензин разных марок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области с начала года максимальный рост цен на бензин составил почти 14%. Как следует из инфографики Челябинскстата, примерно на такую величину подорожал бензин марки АИ-95. «Прирост цены на бензин автомобильный марки АИ-95 к декабрю 2022 года составил 13,9%. Динамика сентября к августу — 3,6%», — указано в инфографике ведомства. Почти столь же сильно поднялись цены на бензин АИ-92. К уровню начала года стоимость выросла на 13,7%. В статоргане подсчитали усредненную величину роста стоимости топлива. К августу индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 103,5% (то есть прирост 3,5%), к декабрю 2022 года — 113,2% (с приростом 13,2%). Пик роста стоимости бензина продемонстрировало топливо марки АИ-95 Скрин: пресс-служба Челябинскстата

В Челябинской области с начала года максимальный рост цен на бензин составил почти 14%. Как следует из инфографики Челябинскстата, примерно на такую величину подорожал бензин марки АИ-95. «Прирост цены на бензин автомобильный марки АИ-95 к декабрю 2022 года составил 13,9%. Динамика сентября к августу — 3,6%», — указано в инфографике ведомства. Почти столь же сильно поднялись цены на бензин АИ-92. К уровню начала года стоимость выросла на 13,7%. В статоргане подсчитали усредненную величину роста стоимости топлива. К августу индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 103,5% (то есть прирост 3,5%), к декабрю 2022 года — 113,2% (с приростом 13,2%).