12 октября 2023

В Челябинской области бензин подорожал на 14%. Инфографика

Челябинскстат: цены на бензин в Челябинской области подскочили на 14%
© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Курган, бензин, автозаправка, азс, дизельное топливо, бензин 92
В Челябинской области сравнили динамику цен на бензин разных марок Фото:

В Челябинской области с начала года максимальный рост цен на бензин составил почти 14%. Как следует из инфографики Челябинскстата, примерно на такую величину подорожал бензин марки АИ-95.

«Прирост цены на бензин автомобильный марки АИ-95 к декабрю 2022 года составил 13,9%. Динамика сентября к августу — 3,6%», — указано в инфографике ведомства.

Почти столь же сильно поднялись цены на бензин АИ-92. К уровню начала года стоимость выросла на 13,7%.

В статоргане подсчитали усредненную величину роста стоимости топлива. К августу индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 103,5% (то есть прирост 3,5%), к декабрю 2022 года — 113,2% (с приростом 13,2%).

Пик роста стоимости бензина продемонстрировало топливо марки АИ-95
Пик роста стоимости бензина продемонстрировало топливо марки АИ-95

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В Челябинской области с начала года максимальный рост цен на бензин составил почти 14%. Как следует из инфографики Челябинскстата, примерно на такую величину подорожал бензин марки АИ-95. «Прирост цены на бензин автомобильный марки АИ-95 к декабрю 2022 года составил 13,9%. Динамика сентября к августу — 3,6%», — указано в инфографике ведомства. Почти столь же сильно поднялись цены на бензин АИ-92. К уровню начала года стоимость выросла на 13,7%. В статоргане подсчитали усредненную величину роста стоимости топлива. К августу индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 103,5% (то есть прирост 3,5%), к декабрю 2022 года — 113,2% (с приростом 13,2%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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