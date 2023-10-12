Роспотребнадзор ХМАО сообщил о выявлении почти ста больных ковидом за сутки

В ХМАО Роспотребнадзор выявил 86 заболевших COVID-19 за сутки

13 октября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Врачи ХМАО выявили 86 заболевших коронавирусом за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО Роспотребнадзор заявил о суточном приросте числа заболевших COVID-19 на 0,03%. В шести муниципалитетах зарегистрировано превышение среднеокружного показателя заболеваемости — это Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Урай, Радужный, Нижневартовск и Октябрьский район. Всего за сутки заболело 86 югорчан, информация опубликована на сайте Роспотребнадзора. «За сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 13-ти муниципальных образованиях ХМАО — Югры. Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,03%, превышение среднеокружного показателя установлено в Ханты-Мансийске — 0,10%, г. Пыть-Яхе — 0,08%, в г. Урае — 0,08%, г. Радужный — 0,06%, в г. Нижневартовске- 0,04%, в Октябрьском районе — 0,04%», — пишет ведомство. Больше всего заболевших из средней возрастной группы (30-49 лет). Также коронавирус выявлен у шести детей, 15 представителей молодежной группы и 19 югорчан в возрасте от 50 до 64 лет. Также заболели 18 жителей старше 65 лет. Впервые с 13 августа зафиксирован рост заболевших «омикроном». Долгое время показатель составлял 777 случаев, на 13 октября их число увеличилось до 792.

В ХМАО Роспотребнадзор заявил о суточном приросте числа заболевших COVID-19 на 0,03%. В шести муниципалитетах зарегистрировано превышение среднеокружного показателя заболеваемости — это Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Урай, Радужный, Нижневартовск и Октябрьский район. Всего за сутки заболело 86 югорчан, информация опубликована на сайте Роспотребнадзора. «За сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 13-ти муниципальных образованиях ХМАО — Югры. Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,03%, превышение среднеокружного показателя установлено в Ханты-Мансийске — 0,10%, г. Пыть-Яхе — 0,08%, в г. Урае — 0,08%, г. Радужный — 0,06%, в г. Нижневартовске- 0,04%, в Октябрьском районе — 0,04%», — пишет ведомство. Больше всего заболевших из средней возрастной группы (30-49 лет). Также коронавирус выявлен у шести детей, 15 представителей молодежной группы и 19 югорчан в возрасте от 50 до 64 лет. Также заболели 18 жителей старше 65 лет. Впервые с 13 августа зафиксирован рост заболевших «омикроном». Долгое время показатель составлял 777 случаев, на 13 октября их число увеличилось до 792.