12 октября 2023

Роспотребнадзор ХМАО сообщил о выявлении почти ста больных ковидом за сутки

В ХМАО Роспотребнадзор выявил 86 заболевших COVID-19 за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анализ на ПЦР. Челябинск, девушка, медицина, здравоохранение, коронавирус, covid, ковид, анализ на ковид, пцр, мазок, молодая женщина
Врачи ХМАО выявили 86 заболевших коронавирусом за сутки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО Роспотребнадзор заявил о суточном приросте числа заболевших COVID-19 на 0,03%. В шести муниципалитетах зарегистрировано превышение среднеокружного показателя заболеваемости — это Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Урай, Радужный, Нижневартовск и Октябрьский район. Всего за сутки заболело 86 югорчан, информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

«За сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 13-ти муниципальных образованиях ХМАО — Югры. Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,03%, превышение среднеокружного показателя установлено в Ханты-Мансийске — 0,10%, г. Пыть-Яхе — 0,08%, в г. Урае — 0,08%, г. Радужный — 0,06%, в г. Нижневартовске- 0,04%, в Октябрьском районе — 0,04%», — пишет ведомство.

Больше всего заболевших из средней возрастной группы (30-49 лет). Также коронавирус выявлен у шести детей, 15 представителей молодежной группы и 19 югорчан в возрасте от 50 до 64 лет. Также заболели 18 жителей старше 65 лет.

Впервые с 13 августа зафиксирован рост заболевших «омикроном». Долгое время показатель составлял 777 случаев, на 13 октября их число увеличилось до 792.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО Роспотребнадзор заявил о суточном приросте числа заболевших COVID-19 на 0,03%. В шести муниципалитетах зарегистрировано превышение среднеокружного показателя заболеваемости — это Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Урай, Радужный, Нижневартовск и Октябрьский район. Всего за сутки заболело 86 югорчан, информация опубликована на сайте Роспотребнадзора. «За сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 13-ти муниципальных образованиях ХМАО — Югры. Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,03%, превышение среднеокружного показателя установлено в Ханты-Мансийске — 0,10%, г. Пыть-Яхе — 0,08%, в г. Урае — 0,08%, г. Радужный — 0,06%, в г. Нижневартовске- 0,04%, в Октябрьском районе — 0,04%», — пишет ведомство. Больше всего заболевших из средней возрастной группы (30-49 лет). Также коронавирус выявлен у шести детей, 15 представителей молодежной группы и 19 югорчан в возрасте от 50 до 64 лет. Также заболели 18 жителей старше 65 лет. Впервые с 13 августа зафиксирован рост заболевших «омикроном». Долгое время показатель составлял 777 случаев, на 13 октября их число увеличилось до 792.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...