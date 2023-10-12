Пермяки пожаловались на сильный запах газа

Ночью в Перми чувствовался сильный запах газа. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства.
«Посреди ночи проснулся из-за того, что пахнет газом. Проверил все оборудование в квартире, вышел даже в подъезд, но источник определить не смог. Позже выяснилось, что запах идет с улицы», — рассказал мужчина агентству. В пресс-службе краевого Роспотребнадзора ситуацию подтвердили. В управление поступали многочисленные жалобы от горожан.
Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место, откуда поступали последние звонки. Специалисты провели исследование воздуха в местах, где были жалобы. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено.
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