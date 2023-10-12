12 октября 2023

Пермяки пожаловались на сильный запах газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, газ, газовая труба, газовый кран
Пермяки ощутили запах газа в городе Фото:

Ночью в Перми чувствовался сильный запах газа. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства.

«Посреди ночи проснулся из-за того, что пахнет газом. Проверил все оборудование в квартире, вышел даже в подъезд, но источник определить не смог. Позже выяснилось, что запах идет с улицы», — рассказал мужчина агентству. В пресс-службе краевого Роспотребнадзора ситуацию подтвердили. В управление поступали многочисленные жалобы от горожан.

Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место, откуда поступали последние звонки. Специалисты провели исследование воздуха в местах, где были жалобы. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено.

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Ночью в Перми чувствовался сильный запах газа. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства. «Посреди ночи проснулся из-за того, что пахнет газом. Проверил все оборудование в квартире, вышел даже в подъезд, но источник определить не смог. Позже выяснилось, что запах идет с улицы», — рассказал мужчина агентству. В пресс-службе краевого Роспотребнадзора ситуацию подтвердили. В управление поступали многочисленные жалобы от горожан. Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место, откуда поступали последние звонки. Специалисты провели исследование воздуха в местах, где были жалобы. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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