Глава НАК Кабанов анонсировал громкое уголовное дело в ХМАО

Глава НАК Кабанов анонсировал в ХМАО расследование торговли гражданством для мигрантов

21 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Кирилл Кабанов заявил, что проверит подразделение полиции ХМАО после заявления «Русской общины» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов заявил, что проверит подразделения полиции Югры, которые занимаются вопросами миграции. Пост опубликован в его личном telegram-канале. «Уже в ряде регионов возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении преступных сообществ в миграционной сфере по особо тяжкой ст. 210 УК РФ („Организация преступного сообщества“). Не могу исключить, что после тщательного разбирательства в ХМАО будет еще одно уголовное дело по преступному сообществу, занимающемуся организацией незаконной миграции», — написал глава НАК. Кабанов уточнил, что поводом для проверки стали сообщения представителей «Русской общины» в Нижневартовске о фактах коррупции в отделе УФМС при получении российского гражданства иностранцами. Общественники опубликовали открытое письмо, в котором рассказали о препонах, с которыми приходится сталкиваться русским репатриантам из бывших республик СССР, и что у представителей диаспор такие сложности якобы не возникают. Кроме того, авторы открытого письма упоминают коррумпированность ОУФМС Нижневартовска. «Сопровождающий переселенцев из республики Таджикистан, собирает все справки и документы со своих земляков, заходит в кабинет без очереди и талона, сотрудник без проблем принимает документы с допущенными ошибками, в то время когда русских переселенцев заставляют по десять раз все переоформлять», — уточнили в общине. С их слов, одну из сотрудниц видели в сопровождении мигрантов, оплачивающих девушке покупки в городских торговых центрах. В пресс-службе УМВД корреспонденту URA.RU пояснили, что получили обращение членов «Русской общины». По факту жалобы начата проверка. «В связи с большим количеством желающих приобрести гражданства как альтернатива предлагается обращение через филиал ФГУП „ПВС“ МВД на Индустриальной, д. 24, которому по соглашению с УМВД по ХМАО отведено время для приема оформления пакета документов по приобретению гражданства РФ. ОВМ УМВД России по Нижневартовску не предоставляет никаких платных услуг. Услуги на платной основе осуществляется ФГУП „ПВС“», — уточнили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов заявил, что проверит подразделения полиции Югры, которые занимаются вопросами миграции. Пост опубликован в его личном telegram-канале. «Уже в ряде регионов возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении преступных сообществ в миграционной сфере по особо тяжкой ст. 210 УК РФ („Организация преступного сообщества“). Не могу исключить, что после тщательного разбирательства в ХМАО будет еще одно уголовное дело по преступному сообществу, занимающемуся организацией незаконной миграции», — написал глава НАК. Кабанов уточнил, что поводом для проверки стали сообщения представителей «Русской общины» в Нижневартовске о фактах коррупции в отделе УФМС при получении российского гражданства иностранцами. Общественники опубликовали открытое письмо, в котором рассказали о препонах, с которыми приходится сталкиваться русским репатриантам из бывших республик СССР, и что у представителей диаспор такие сложности якобы не возникают. Кроме того, авторы открытого письма упоминают коррумпированность ОУФМС Нижневартовска. «Сопровождающий переселенцев из республики Таджикистан, собирает все справки и документы со своих земляков, заходит в кабинет без очереди и талона, сотрудник без проблем принимает документы с допущенными ошибками, в то время когда русских переселенцев заставляют по десять раз все переоформлять», — уточнили в общине. С их слов, одну из сотрудниц видели в сопровождении мигрантов, оплачивающих девушке покупки в городских торговых центрах. В пресс-службе УМВД корреспонденту URA.RU пояснили, что получили обращение членов «Русской общины». По факту жалобы начата проверка. «В связи с большим количеством желающих приобрести гражданства как альтернатива предлагается обращение через филиал ФГУП „ПВС“ МВД на Индустриальной, д. 24, которому по соглашению с УМВД по ХМАО отведено время для приема оформления пакета документов по приобретению гражданства РФ. ОВМ УМВД России по Нижневартовску не предоставляет никаких платных услуг. Услуги на платной основе осуществляется ФГУП „ПВС“», — уточнили в ведомстве.