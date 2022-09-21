Семья из Нижневартовска устроила нелегальный бизнес на мигрантах

22 сентября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Семейная пара нелегально прописала у себя 290 иностранных граждан Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) семейную пару подозревают в фиктивной регистрации у себя дома почти трех сотен мигрантов. Правоохранители считают, что за услугу с каждого человека злоумышленники брали от 3,5 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России. «Они [семейная пара] на протяжении трех месяцев арендовали два жилых помещения. Они прописывали туда иностранцев, но фактически жилье им не предоставляли. Таким образом семейной паре удалось легализовать пребывание в Нижневартовске 290 иностранных граждан. Супруги признались, что за свои услуги получали денежное вознаграждение от 3 500 до 20 000 рублей с каждого мигранта», — говорится в официальном telegram-канале ведомства «МВД Медиа». Злоумышленники уже привлекались за аналогичные преступления к административной ответственности. Теперь на семейную пару завели уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат из ХМАО прописал у себя больше 50 мигрантов. Тогда речь шла о парламентарии из Пыть-Яха, из-за нарушения миграционного законодательства к нему нагрянули силовики.

В Нижневартовске (ХМАО) семейную пару подозревают в фиктивной регистрации у себя дома почти трех сотен мигрантов. Правоохранители считают, что за услугу с каждого человека злоумышленники брали от 3,5 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России. «Они [семейная пара] на протяжении трех месяцев арендовали два жилых помещения. Они прописывали туда иностранцев, но фактически жилье им не предоставляли. Таким образом семейной паре удалось легализовать пребывание в Нижневартовске 290 иностранных граждан. Супруги признались, что за свои услуги получали денежное вознаграждение от 3 500 до 20 000 рублей с каждого мигранта», — говорится в официальном telegram-канале ведомства «МВД Медиа». Злоумышленники уже привлекались за аналогичные преступления к административной ответственности. Теперь на семейную пару завели уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат из ХМАО прописал у себя больше 50 мигрантов. Тогда речь шла о парламентарии из Пыть-Яха, из-за нарушения миграционного законодательства к нему нагрянули силовики.